Konya'da olimpik veledrom tesisinin temeli pazartesi atılıyor

Konya'da yapımına başlanacak olan olimpik veledromun temel atma töreni pazartesi günü yapılacak.

Konya'da yapımına başlanacak olan olimpik veledromun temel atma töreni pazartesi günü yapılacak.

Türk bisiklet sporunun hayallerinden biri olan olimpik veledrom tesisinin temel atma töreni, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından 12 Nisan Pazartesi günü saat 12.00'de Konya'da atılacak. Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, göreve geldiklerinde olimpik veledrom sözü verdiklerini hatırlatarak, "Büyük bir hayalimizi gerçekleştirmenin mutluluğu içerisindeyiz. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan olmak üzere tesisin yapılma aşamasına gelebilmesi için emeği geçen herkese teşekkürü bir borç biliriz "dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı