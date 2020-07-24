Konya'da motosikletiyle refüje çarpan genç hayatını kaybetti
Konya'nın Karapınar ilçesinde refüje çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
24.07.2020 10:53 | Son Güncelleme: 24.07.2020 12:08
Konya'nın Karapınar ilçesinde refüje çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Emre Can Akyıl (17) idaresindeki plakasız motosiklet, Konya-Karapınar kara yolunun 3'üncü kilometresinde, refüje çarptı.
Sürücü kaza yerinde hayatını kaybetti.
Kazayı öğrenen Akyıl'ın ailesi sinir krizleri geçirdi.
Kaynak: AA