Konya'da kamyonetin çarptığı yaya ağır yaralandı
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Konya'da kamyonetin çarptığı yaya ağır yaralandı

01.03.2021 22:21 | Son Güncelleme: 01.03.2021 22:25
Konya'da kamyonetin çarptığı yaya ağır yaralandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde kamyonetin çarptığı yaya ağır yaralandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde kamyonetin çarptığı yaya ağır yaralandı.

Bülent Kılıçaslan idaresindeki 42 ERY 95 plakalı kamyonet, Atakent Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı Polis merkezi yakınında, yolun karşısına geçmeye çalışan Afganistan uyruklu yaya Hamidullah Murat'a çarptı.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri ağır yaralanan Murat'ı Ereğli Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Umay

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