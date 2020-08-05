Konya'da FETÖ'ye yönelik ankesörlü telefon operasyonu: 10 gözaltı kararı Konya merkezli 2 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)'nın Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)'nde ankesörlü veya büfe telefonlarından askeri personelin örgütün mahrem imamları tarafından arandığı tespit edilen 4'ü muvazzaf 10 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı.

Konya merkezli 2 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)'nın Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)'nde ankesörlü veya büfe telefonlarından askeri personelin örgütün mahrem imamları tarafından arandığı tespit edilen 4'ü muvazzaf 10 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetlerinde sabit (kontörlü/büfe/ankesör) hattan askeri personelin mahrem hizmetler abisi/imamı tarafından ardışık arama yöntemi ile arandığı tespit edilen 4'ü muvazzaf asker, 1'i görevden uzaklaştırılan askeri personel, 1'i emekli askeri personel, 4'ü askeri öğrencilikten ayrılan olmak üzere toplam 10 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Konya merkezli 2 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Konya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü. Diğer şüpheliler hakkında ise arama, elkoyma ve yakalama çalışmaları devam ediyor. - KONYA

Kaynak: İHA