Konya'da elinde torpil patlayan kadın yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde eline aldığı torpilin patlaması sonucu yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde eline aldığı torpilin patlaması sonucu yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Huğlu Mahallesi'nde ikamet eden 75 yaşındaki Ümmühan Güllü B. evinin önüne torpil atıldığını fark etti. Ümmühan Gülü B'nin kimseye zarar vermemesi için eliyle başka bir yere atmak istediği torpil bu sırada patladı.

Yaralanan kadın, kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde ameliyata alındı.

Öte yandan Huğlu Mahallesi Muhtarı Mehmet Harman, torpilin patlaması sonucu iki parmağından yaralanan Ümmühan Güllü B'ye sosyal medya hesabından geçmiş olsun dileğinde bulundu, çocukları torpil atmamaları konusunda uyardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar