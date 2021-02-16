Konya'da 25 ilçede yüz yüze eğitime ara verildi (2)

YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VERİLEN İLÇE SAYISI 25'E YÜKSELDİ

Konya'da yoğun kar nedeniyle yarın yüz yüze eğitime ara verilen ilçe sayısı 25'e yükseldi. Merkez Meram, Karatay ve Selçuklu ilçelerinde kırsal mahallelerinde yüz yüze eğitime ara verilirken, ilçe merkezlerinde bağımsız ana okullarda yüz yüze eğitime devam edecek. Ahırlı, Altınekin, Sarayönü, Kadınhanı, Akşehir, Yalıhüyük, Akören, Çumra ilçesi genelinde yüz yüze eğitime ara verildi. Bu ilçelerde uzaktan eğitime devam edilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı