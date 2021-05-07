Konya'da 2 bin 124 sürücüye ceza
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Konya'da 2 bin 124 sürücüye ceza

Konya'da 2 bin 124 sürücüye ceza
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'da polis ekiplerinin bir hafta içerisinde yaptığı trafik denetimlerinde 2 bin 124 sürücüye cezai işlem uygulanırken, 118 araç trafikten men edildi.

Konya'da polis ekiplerinin bir hafta içerisinde yaptığı trafik denetimlerinde 2 bin 124 sürücüye cezai işlem uygulanırken, 118 araç trafikten men edildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri kent genelindeki denetimlerine devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, trafik ekiplerinin 1-7 Mayıs tarihleri arasında yaptığı denetimlerde bin 679 sürücüye hız sınırı ihlali, 136 sürücüye kırmızı ışık ihlali ve 309 sürücüye cep telefonu ile konuşmaktan cezai işlem uygulandı. Toplamda 2 bin 124 sürücüye işlem yapılırken, 118 araç ise trafikten men edildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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