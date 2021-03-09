Konya Büyükşehir ve SÜ'den Konya tarımı için örnek iş birliği

Konya Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde tarımın ve hayvancılığın geliştirilerek, çiftçi ve öğrencilerin eğitilmesi amacıyla Selçuk Üniversitesi ile imzaladığı protokol kapsamında Ziraat Fakültesine 25 adet büyükbaş hayvan desteğinde bulundu.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Selçuk Üniversitesi (SÜ) arasında Konya'da tarımın ve hayvancılığın geliştirilmesi için ortak çalışmalar yürütülüyor. Büyükşehir Belediyesi ile Selçuk Üniversitesi arasında imzalanan iş birliği protokolüne istinaden, hayvancılığın geliştirilmesi, çiftçilerin ve öğrencilerin eğitilmesi amacıyla Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Gözlü İşletme Müdürlüğü'nden satın alınan 25 adet büyükbaş hayvan Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ne teslim edildi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bünyesinde birçok üniversiteyi barındıran Konya'nın birçok açıdan öne çıkan bir şehir olduğunu belirtti. Şehirdeki üniversitelerle Konya Büyükşehir Belediyesi olarak birçok alanda iş birliği gerçekleştirdiklerini vurgulayan Başkan Altay, "Bugün kırsaldaki insanlarımızın yaşamına önemli bir katkı sağlayacak bir projeyi üniversitemizle birlikte hayata geçiriyoruz. Gözlü Tarım İşletmesinden alınan 25 büyükbaş hayvanımızı üniversiteyle birlikte yürüteceğimiz proje için buradaki ahırlara yerleştirmiş olduk. Amacımız hem öğrencilerimizin hem de kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın, çiftçilerimizin eğitimini gerçekleştirmek" dedi.

"Bilimin katkısıyla verim artacak"

Geleneksel tarım ve hayvancılık yöntemleriyle üreticiliğin yapıldığını, ancak bilimin de katkısıyla özellikle verimin artacağını kaydeden Başkan Altay, "Bu merkez, sadece Konya'daki çiftçilere değil, inşallah tüm Türkiye'deki ve Türk dünyasındaki birçok ülkeden çiftçimizin, hayvan yetiştiricimizin gelişimine önemli bir katkı sağlayacak. Kırsalda yaşayan insanlarımız için en önemli gayemiz onların gelirlerini artırabilmek. Burada aldıkları eğitim inşallah onların yarınları için çok daha büyük kazanç elde etmelerini sağlayacak. Rektörümüze, Ziraat Fakültesi Dekanımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun" diye konuştu.

Rektör Aksoy'dan Başkan Altay'a teşekkür

SÜ Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, Büyükşehir Belediyesiyle gerçekleştirdikleri protokolün çiftçi eğitimine büyük katkı sağlayacağına dikkat çekerek üniversite birimlerinin de büyük oranda eğitimlerinin kolaylaşacağını söyledi. Prof. Dr. Aksoy, "Çeşitli ırklardan hayvanların alımı gerçekleştirildi. Bu da öğrencilerimizin eğitimlerini ve stajlarını burada yapma ve bu ırklar üzerinde tecrübe kazanma kolaylıkları sağlayacak. Büyükşehir Belediyemizle ve diğer belediyelerimizle ortaya koyduğumuz bu tür protokol çalışmaları üniversitemizin daha hızlı yükselişine katkı sağlıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ilçe belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Üniversitemize ve şehrimize hayırlı olsun" dedi.

"Teslim edilen hayvanlar uygulamalı eğitimlerde kullanılacak"

Konuşmaların ardından Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Gözlü İşletme Müdürlüğü'nden Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan çeşitli ırklardan 25 adet büyükbaş hayvan SÜ Ziraat Fakültesi'ne teslim edildi. Teslimatı yapılan hayvanlar, SÜ Ziraat Fakültesi Prof. Dr. Orhan Düzgüneş Araştırma ve Uygulama Tesisi'nde, Ziraat Fakültesi ve Veterinerlik Fakültesi öğrencileri ile Büyükşehir Belediyesi çiftçi uygulamaları eğitimlerinde kullanılacak.

"Konya Büyükşehir ve SÜ farklı alanlarda da ortak çalışmalar yapıyor"

Öte yandan; SÜ ile yapılan iş birliği protokolü kapsamında, kuraklık ve iklim değişikliğine bağlı tarım stratejilerinin geliştirilmesi, Meram bağları ve Meram Dutlu projelerinin canlandırılması, ortak ekim alanlarının oluşturulması, tarımsal sulama yönetim ve stratejilerinin çalışılması, Uluslararası Eğitim Merkezi kurulması, ilçe bazlı ürün deseni ve tarımsal stratejilerin geliştirilmesi gibi konularda ortak çalışmalar devam ediyor. Programa; Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ile SÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeki Bayramoğlu da katıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı