Konsolostan seçim ziyareti
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Konsolostan seçim ziyareti

Konsolostan seçim ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Bulgaristan'ın Bursa Konsolosu Veselin Bojilov ve Bursa Ticari Ataşesi Lübomir Lübenov, Mustafakemalpaşa'yı ziyaret ederek, 11 Temmuzda ülkesinde yapılacak seçimler öncesi sandık kurulması kararı verilen Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde incelemelerde bulundu.

Bulgaristan'ın Bursa Konsolosu Veselin Bojilov ve Bursa Ticari Ataşesi Lübomir Lübenov, Mustafakemalpaşa'yı ziyaret ederek, 11 Temmuzda ülkesinde yapılacak seçimler öncesi sandık kurulması kararı verilen Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde incelemelerde bulundu.

BAL-GÖÇ Mustafakemalpaşa Şube Başkanı Hüseyin Arslan ve yönetim kurulu üyelerinin refakat ettiği Bojilov ve Lübenov'un seçim güvenliği hakkında taleplerini dile getirdiği ziyarette, oy verme işlemi sırasında yapılacak resmi uygulamalar değerlendirildi.

Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ) öncülüğünde yapılan çalışmalar neticesinde, Bulgaristan'da 11 Temmuz'da yapılacak genel seçimlerde Mustafakemalpaşa'da ilk kez sandık kurulması kararı alındı.

Türkiye genelinde 25 bin, Bursa'da ise 6 bini aşkın çifte vatandaş oy kullanacak. Güvenlik tedbirlerinin masaya yatırıldığı ziyarette, Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Bedrettin Katmer'den okulun özellikleri hakkında bilgiler alan Bejilev, BAL-GÖÇ Şube Başkanı Hüseyin Arslan'la da görüşmelerde bulundu.

Buna göre, Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de görev alacağı oy verme işlemi, 11 Temmuz Pazar günü 07.00-20.00 saatleri arasında yapılacak.

Seçimden iki gün önce Bulgar seçim görevlileri Mustafakemalpaşa'ya gelerek konaklayacak. Yine aynı gün kabin ve şeffaf oy sandıkları yerleştirilecek.

Pusulaların içinde bulunduğu oy torbaları ise seçimin ardından güvenlik açısından mühürlü olarak ilgili mercilere teslim edilecek. Bulgaristan seçimlerinde elektronik oy da kullanılabilecek.

Soydaşların azınlık haklarının korunarak geliştirilmesi için Bulgaristan vatandaşlığı bulunanlara oy vermeye çağrısında bulunan BAL-GÖÇ Şube Başkanı Hüseyin Arslan, Konsolos Bojilov ve Ticari Ataşe Lübenov'a peynir tatlısı ikram etti. - BURSA

Konsolostan seçim ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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