Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde nisanda 240 kişi öldürüldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde nisanda 240 kişi öldürüldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) nisan ayında, güvenlik güçleri ve silahlı gruplar tarafından 240 kişinin öldürüldüğü bildirildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde nisanda 240 kişi öldürüldü
29.05.2020 09:31 | Son Güncelleme: 29.05.2020 09:31

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) nisan ayında, güvenlik güçleri ve silahlı gruplar tarafından 240 kişinin öldürüldüğü bildirildi.

KDC'deki Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Bürosu ülkedeki insan hakkı ihlallerine ilişkin bir rapor yayımladı.

Raporda, ülkede geçen ay 240 kişinin güvenlik güçleri ve silahlı gruplar tarafından infaz edildiği belirtildi.

Söz konusu rakamın geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 13 arttığı vurgulanan raporda, bu infazların yüzde 49'unun KDC güvenlik güçleri, yüzde 51'inin ise diğer silahlı guruplar tarafından yapıldığı ortaya kondu.

Raporda, ayrıca söz konusu infazların, uzun süredir şiddet olaylarının devam ettiği bölgelerde yaşandığı bildirildi.

Öldürülenler arasında 34 kadın ve 28 çocuk olduğu belirtildi.

Ülkede çatışmalar 20 yıldır sürüyor

Ülkenin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır yüksek rezervlere sahip altın ve kobalt gibi yeraltı kaynaklarının kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.

Ituri vilayetinin Djugu kentinde KDC Silahlı Kuvvetleri (FARDC) ile Kongo'nun Kalkınması İttifakı (CODECO) mensubu isyancılar arasında nisan başından bu yana şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

BM verilerine göre, 2017'den bu yana devam eden çatışmalarda en az 700 sivil hayatını kaybetti. KDC ordusu, ülkenin doğusunda faaliyet gösteren ayrılıkçılara karşı Ekim 2019'da geniş çaplı operasyon başlatmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Ordu Valisi Seddar Yavuz: Kente gelenlerin sorumsuz davranışları sebebiyle vakalar arttı Haber
Ordu Valisi Seddar Yavuz: Kente gelenlerin sorumsuz davranışları sebebiyle vakalar arttı
Normalleşmede kritik tarih 1 Haziran! İşte açılacak mekanlar ve faaliyete geçecek hizmetler Haber
Normalleşmede kritik tarih 1 Haziran! İşte açılacak mekanlar ve faaliyete geçecek hizmetler
Tarihi İpek Yolu üzerinde kurduğu su değirmeninde tahin üretip kilosunu 35 liradan satıyor Haber
Tarihi İpek Yolu üzerinde kurduğu su değirmeninde tahin üretip kilosunu 35 liradan satıyor
65 yaş üstü ve 18 yaş altı için devam eden sokağa çıkma yasağının kuralları değişti Haber
65 yaş üstü ve 18 yaş altı için devam eden sokağa çıkma yasağının kuralları değişti
Bitlis'te çobanlık yapan 3 çocuk babası, yıldırım çarpması sonucu vefat etti Haber
Bitlis'te çobanlık yapan 3 çocuk babası, yıldırım çarpması sonucu vefat etti
ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı Haber
ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de polisin boğarak öldürdüğü George Floyd hakkında paylaşım yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de polisin boğarak öldürdüğü George Floyd hakkında paylaşım yaptı
Fuhuş için anlaştığı kadını boş arazide öldüren zanlı: Telefonumu çalıp bana saldırdı
Fuhuş için anlaştığı kadını boş arazide öldüren zanlı: Telefonumu çalıp bana saldırdı
Bilim Kurulu Üyesi yüreklere su serpti! Koronavirüs artık daha az hasta edecek
Bilim Kurulu Üyesi yüreklere su serpti! Koronavirüs artık daha az hasta edecek
Son Dakika: Hafta sonu 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu
Son Dakika: Hafta sonu 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu
Vatandaşın cebi rahatlayacak! Kamu bankaları bugün 3'lü kredi paketi açıklayacak
Vatandaşın cebi rahatlayacak! Kamu bankaları bugün 3'lü kredi paketi açıklayacak
Boston Maratonu koronavirüs nedeniyle, 124 yıllık tarihinde ilk kez koşulmayacak
Boston Maratonu koronavirüs nedeniyle, 124 yıllık tarihinde ilk kez koşulmayacak
Fenerbahçe, Orhan Ak'ın kulüpte görev alacağına dair çıkan haberleri yalanladı
Fenerbahçe, Orhan Ak'ın kulüpte görev alacağına dair çıkan haberleri yalanladı
Yeniden başlayan YHT seferlerinde ilk tren İstanbul'a ulaştı
Yeniden başlayan YHT seferlerinde ilk tren İstanbul'a ulaştı
Habermetre, markaların Ramazan Bayramı iletişim çalışmalarını raporladı
Habermetre, markaların Ramazan Bayramı iletişim çalışmalarını raporladı
Amatör kümede yer alan Rüstempaşaspor'un başkanı ve oğlu cinayetten tutuklandı
Amatör kümede yer alan Rüstempaşaspor'un başkanı ve oğlu cinayetten tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya mesajı Yunan basınında ses getirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya mesajı Yunan basınında ses getirdi
Gerginliğin arttığı Himalayalar sınırına Çin ve Hindistan binlerce asker gönderdi
Gerginliğin arttığı Himalayalar sınırına Çin ve Hindistan binlerce asker gönderdi
Doğum yapan kadını aracı pislenmesin diye taksisinden indiren şoföre ev hapsi cezası verildi
Doğum yapan kadını aracı pislenmesin diye taksisinden indiren şoföre ev hapsi cezası verildi
Murat Boz, O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Paylaşımı kafa karıştırdı
Murat Boz, O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Paylaşımı kafa karıştırdı
Neymar'ın annesi Nadine Gonçalves, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Tiago Ramos ile barıştı
Neymar'ın annesi Nadine Gonçalves, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Tiago Ramos ile barıştı
Canlı yayında yöneltilen 'Kürtçe' sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar
Canlı yayında yöneltilen "Kürtçe" sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar
Hırsızlar, öğle arası şekerleme yapan çiftçinin tüm meyvelerini toplayıp kaçtı
Hırsızlar, öğle arası şekerleme yapan çiftçinin tüm meyvelerini toplayıp kaçtı
Diyanet, kadın erkek el ele halay çekmenin ve horon tepmenin İslam'a aykırı olduğunu belirtti
Diyanet, kadın erkek el ele halay çekmenin ve horon tepmenin İslam'a aykırı olduğunu belirtti
Aydın'da erkek arkadaşı tarafından pompalı tüfekle öldürülen genç kızın babasının sözleri yürek dağladı
Aydın'da erkek arkadaşı tarafından pompalı tüfekle öldürülen genç kızın babasının sözleri yürek dağladı
Kolonyadaki alkol oranına dikkat! Fazlası koronavirüsün yapışmasına neden oluyor
Kolonyadaki alkol oranına dikkat! Fazlası koronavirüsün yapışmasına neden oluyor
Diyarbakır'da tekstil fabrikasında çalışan 16 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Diyarbakır'da tekstil fabrikasında çalışan 16 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Kızını, eşinin kaçırdığını söyleyen sunucu Meral Kaplan, Bakan Soylu'ya seslendi: Ülkemiz Teksas'a mı döndü?
Kızını, eşinin kaçırdığını söyleyen sunucu Meral Kaplan, Bakan Soylu'ya seslendi: Ülkemiz Teksas'a mı döndü?
Interpol'ün aradığı 700 bin liralık otomobil, Konya'da bulundu
Interpol'ün aradığı 700 bin liralık otomobil, Konya'da bulundu
THY, koronavirüs nedeniyle ilk çeyrekte 2 milyar 23 milyon TL zarar etti
THY, koronavirüs nedeniyle ilk çeyrekte 2 milyar 23 milyon TL zarar etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Naci Bostancı Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Demet Akbağ Seren Serengil Yeliz Yeşilmen İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Ergin Ataman İlhan Cavcav Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay
Daha Fazla Kız Kadın Kabine Haziran
Şu an buradasınız: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde nisanda 240 kişi öldürüldü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.5.2020 09:34:12. #1.15#
title