Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde intihar saldırısı : 5 ölü
AA / Ahmet Emin Dönmez - Haberler | Güncel
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Beni şehrinde restorana düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Beni şehrinde restorana düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.
Ulusal basındaki haberler e göre, Kuzey-Kivu eyaletinin Beni şehrindeki en işlek caddelerden Nyamwisi Bulvarı üzerinde bulunan bir restorana intihar saldırısı düzenlendi.
Patlamada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Yaralılar şehirdeki hastanelerde tedavi altına alındı.
Noel ayini sonrası restoranın kalabalık olduğu esnada düzenlenen intihar saldırısında, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
AA / Ahmet Emin Dönmez - Son Dakika Haberleri
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