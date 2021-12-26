Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde intihar saldırısı : 5 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Beni şehrinde restorana düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberler e göre, Kuzey-Kivu eyaletinin Beni şehrindeki en işlek caddelerden Nyamwisi Bulvarı üzerinde bulunan bir restorana intihar saldırısı düzenlendi.

Patlamada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Yaralılar şehirdeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Noel ayini sonrası restoranın kalabalık olduğu esnada düzenlenen intihar saldırısında, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

AA / Ahmet Emin Dönmez - Son Dakika Haberleri

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