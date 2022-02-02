Kongo'da yüksek gerilim hattının pazar yerine düşmesi sonucu 25 kişi öldü - Haberler
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Kongo'da yüksek gerilim hattının pazar yerine düşmesi sonucu 25 kişi öldü

AA, Ahmet Emin Dönmez - Güncel
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Kongo'da yüksek gerilim hattının pazar yerine düşmesi sonucu 25 kişi öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa'da pazar yerine düşen yüksek gerilim hattı, 25 kişinin ölümüne sebep oldu.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa'da pazar yerine düşen Yüksek Gerilim Hattı, 25 kişinin ölümüne sebep oldu.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kinşasa'nın Matadi-Kibala bölgesinde kopan yüksek gerilim hattı pazar yerine düştü.

Pazar yerinde bulunan 23'ü kadın 25 kişi yüksek voltajlı elektriğe kapılarak hayatını kaybetti.

Pazar yerinin sular içinde olmasından dolayı ölü sayısının yüksek olduğu belirtildi.

AA / Ahmet Emin Dönmez - Güncel

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