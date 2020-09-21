Konak'ta sokak hayvanlarına son teknoloji ile hizmet
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Konak'ta sokak hayvanlarına son teknoloji ile hizmet

Konak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünün; ameliyathane, laboratuvar ve muayene odalarında kullanılan cihazları yenilenerek hizmet kalitesi yükseltildi.

Konak'ta sokak hayvanlarına son teknoloji ile hizmet
21.09.2020 12:28 | Son Güncelleme: 21.09.2020 12:33

Konak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünün; ameliyathane, laboratuvar ve muayene odalarında kullanılan cihazları yenilenerek hizmet kalitesi yükseltildi.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, tüm teçhizatı yenilerek hizmet kapasitesi artırılan Veteriner İşleri Müdürlüğünü ziyaret etti. Merkezde bulunan muayene odaları, ameliyathaneler ile hayvan bakım ve tedavi ünitelerini tek tek gezen Başkan Batur, müdürlüğün rutin çalışmaları hakkında da bilgi aldı. İlçedeki sokak hayvanlarının kendilerine emanet olduğunu dile getiren Başkan Batur, onlar için verdikleri hizmetin insani bir görev olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Aşı, tedavi ve ameliyatları yapılan sokak hayvanlarının buradan en sağlıklı şekilde çıkmaları bizim için önemli. Bu sebeple son teknoloji cihazları merkezimize kazandırdık. Yoğun bakım gibi daha önce olmayan ama hayati önem taşıyan yeni alanlar oluşturduk. Sokak hayvanlarına dört dörtlük hizmet için elimizden geleni yapıyoruz. Biz görevimizi yasal bir zorunluluk olarak değil insani bir sorumluluk olarak ele alıyoruz. Bir yandan da Haytap gibi hayvan dostu sivil toplum kuruluşları ile sürekli temas halindeyiz. Sevimli dostlarımızın uzun ve sağlıklı bir ömür sürebilmeleri en iyi hizmeti vermeyi çalışıyoruz."

Konak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı Hayvan Sağlığı Merkezinde yapılan yenileme ve iyileştirme çalışmaları kapsamında, merkeze yeni üniteler de kazandırıldı. İki adet kuvözün bulunduğu yeni bir yoğun bakım odası, yeni bir muayene odası, eczane, 140 metrekarelik ambar ve tıbbi atıkların muhafazası için depolama tesisi oluşturuldu.

20 adet ek kafes ile kedi bakım ve tedavi kapasitesi artırıldı. Hayvanların kaçma durumunu ortadan kaldırmak için güvenlikli ve dekoratif kapılar takılırken, 28 adet güvenlik kamerası da merkezin gerekli noktalarına yerleştirildi. Ameliyatların daha sağlıklı yürütülebilmesi için iki adet fonksiyonel operasyon masası ile ufak detayların bile gözden kaçmamasını sağlayacak led operasyon lambaları alındı. Tedavisi kafeste sürdürülen hayvanların, her seferinde taşınarak yorulmalarını ve strese girmelerini engelleyecek mobil ultrason cihazı da yeni alınan cihazlar arasındaki yerini aldı. Ekipmana dahil edilen 21 parametreli kan sayım cihazı ve birkaç dakika içerisinde sonuç veren, altı farklı hastalığın teşhisinde kullanılan hızlı tanı kiti ile hastalıkların daha kolay teşhis edilmesi bekleniyor. Merkezde yapılan yenilikler ve alınan teknolojik cihazlar ile daha çok hayvana daha özenli hizmet verilmesi ve Konak'ın sokaklarında yaşayan sevimli dostların daha sağlıklı olmaları hedefleniyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hamza Dağ Halife Hafter Adnan Menderes Mustafa Destici Canan Kaftancıoğlu
Magazin Gülay Halil Sezai Deniz Akkaya Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Erol Bulut Arda Turan Jimmy Durmaz Malcolm Thomas
Daha Fazla Kaza Niğde Atama Deprem
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Konak'ta sokak hayvanlarına son teknoloji ile hizmet - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.9.2020 12:36:41. #1.15#
title