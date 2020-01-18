Kolombiya Polis Akademisi'ne yönelik saldırının kurbanları anıldı
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Kolombiya Polis Akademisi'ne yönelik saldırının kurbanları anıldı

GÖRÜNTÜ Cumhurbaşkanı Ivan Duque'in gelişi anıta çiçek koyması Cumhurbaşkanı Ivan Duque'in konuşması Askeri törenden görüntüler BOGOTA - Geçen yıl 22 polis adayının ölümüne neden olan Kolombiya Polis Akademisi'ne yönelik bomba yüklü araç saldırısının kurbanları, saldırının birinci yılında...

18.01.2020 01:16 | Son Güncelleme: 18.01.2020 01:19
Kolombiya Polis Akademisi'ne yönelik saldırının kurbanları anıldı

GÖRÜNTÜ

Ivan Duque'in gelişi anıta çiçek koyması

Cumhurbaşkanı Ivan Duque'in konuşması

Askeri törenden görüntüler BOGOTA - Geçen yıl 22 adayının ölümüne neden olan 'ne yönelik bomba yüklü araç saldırısının kurbanları, saldırının birinci yılında başkent Bogota'daki polis akademisinde anıldı. Törene Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque da katıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Kolombiya Polis Akademisi'ne yönelik saldırının kurbanları anıldı
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