Kolombiya'da el bombalı saldırıda 14 kişi yaralandı
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Kolombiya'da el bombalı saldırıda 14 kişi yaralandı

13.01.2021 07:23 | Son Güncelleme: 13.01.2021 07:26
Kolombiya'da el bombalı saldırıda 14 kişi yaralandı

Kolombiya'nın kuzeyindeki Barranquilla şehrinde, motosiklet atölyesini hedef alan el bombalı saldırıda 14 kişi yaralandı.

Kolombiya'nın kuzeyindeki Barranquilla şehrinde, motosiklet atölyesini hedef alan el bombalı saldırıda 14 kişi yaralandı.

Ulusal basında çıkan habere göre, Atlantik eyaletine bağlı Barranquilla kent merkezinde kimliği belirlenemeyen kişiler, motosiklet atölyesine el bombası ile saldırı düzenledi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı.

Barranquilla Belediye Başkanı Jaime Pumarejo, açıklamasında, motosiklet atölyesine gasp amaçlı bir saldırı yapıldığını belirterek, "Sorumluların bulunmasına yardımcı olanlara 20 milyon Kolombiya pesosu ödül (5 bin 750 dolar) vereceğiz. İşletmelerden haraç almak için kendilerince bir mesaj vermeye kalkıştılar." ifadesini kullandı.

Saldırının ardından alan polis tarafından kordon altına alınırken, yaralılar bölgedeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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