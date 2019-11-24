Koliva ve Resul Dindar Ereğli'de sahne aldı
Koliva ve Resul Dindar, "13. Karadeniz Ereğli Hamsi Festivali" kapsamında konser verdi.
Koliva ve Resul Dindar, "13. Karadeniz Ereğli Hamsi Festivali" kapsamında konser verdi.
Atatürk Anıtı önünde düzenlenen konserde yaklaşık 2 saat şarkılarını seslendiren Koliva, hayranlarından yoğun ilgi gördü.
Daha sonra sahneye çıkan Resul Dindar, albümlerinden seslendirdiği şarkılarla vatandaşlara keyifli anlar yaşattı.
Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın sanatçılara çeşitli hediyeler takdim ettiği konser, havai fişek gösterisiyle sona erdi.