Kolera - Dayan sözleri! Dayan rap şarkısı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler nelerdir?

KOLERA - DAYAN SÖZLERİ

Can yakan şeyler artık can acıtmaz olduğunda demek ki sen oldun lan

slotta üç yedi buldun ha vardın sırrına bitmeye mahkumdur her güzel şey gibi kabusların da her aldanış her acı da

dumanı çek önünde bak ileri çık ya geride kal bir yolu seç yoluna koydum bugün her şeyi

masamda çiçekler soluk bugüntabakta yemeğim soğuk ama inan ki intikam çok güzel şey aga ha

Kafamı yoran şeyin bugün hiç bir önemi yok kalmadı anlamı artık önemsemediğimden beri

öldürmem gerekti hislerimi öldüremediğimden beni öldüremedikleriminse bari öldürmem gerek fikrini

Yatıştırmaz beni alsam yavaş nefesler vermez istediğini zaman sade ister heveslen güvenli yerim evim

boş vermek kabiliyetim benim üstünde hakimiyetim en büyük hürriyetim benim

-----

Zamanla azalır etkisi üstümden geçer en karanlık gün biter en sert rüzgarlar diner

var saydığın kadar orda yok sayana kadar dayan dayan

yıldırım gibi çakıldım yere bir yol denemedim aramadım çare

olacağına varana kadar sade dayan dayan.

-----

Off çok yoruldum dinlendim bir müddet tekrar vurdum

daha da sert parçalıyorum vahşice kaypak hamlen adiceyse ummamalısın benle anlaşmayı da sakince

savaşmaktan yoruldum kazanmak isteyişim bu yüzden bitmedi sınavım hep bir quiz len

hep bir pislik hep bir zorluk hep bir yokuşhesaplanamayan değişken endişem kemirgen hazır demişken

suratımda izi kalmış kötü anlar var oynatır yüzüme karşı mutsuz hikayelerimi aynalar

boyum yetişmez alarma 38 kış gördüm nasıl olur da sararmam

başlangıçla aramda denizler dağlar var.Bir an durmadım dinlensem bitmezdi acımasız yollar

bitmezdi lanet günler bulmazdım ruhumu güzel duymazdım güzel sözler

-----

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

Kolera - Dayan şarkısı 4 Haziran Cuma 2021 tarihinde Youtube'a yüklenmiştir. Kısa sürede 6 bin izlenmeyi geçmiş ve bin beğeni almıştır. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:

Söz & Kayıt : Kolera (Esen Güler)

Beat: Mansirius(Ahmet Güler)

Mix & Mastering: Şahsi