Koleksiyonunda 80 takımın atkısı var
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Koleksiyonunda 80 takımın atkısı var

Koleksiyonunda 80 takımın atkısı var
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yozgat'ta çay ocağı işleten Abdülmelik Tuncay Özentürk, ülkenin dört bir yanından futbol takımlarının atkılarından oluşan 80 parçalık koleksiyonunu iş yerinde sergiliyor.

Yozgat'ta çay ocağı işleten Abdülmelik Tuncay Özentürk, ülkenin dört bir yanından futbol takımlarının atkılarından oluşan 80 parçalık koleksiyonunu iş yerinde sergiliyor.

Yozgatspor taraftarı olan Abdülmelik Tuncay Özentürk, uzun yıllar kırmızı-siyahlı takımda hem amigoluk hem de taraftar derneği başkanlığında görev aldı. Bu süre zarfında gerek deplasman maçlarında gerekse Yozgat'ta oynanan maçlarda rakip taraftarlarla atkı değiştirme geleneğini devam ettirdi. Özentürk, sahip olduğu atkılarla geniş bir koleksiyon oluşturdu.

Özentürk, Yozgatspor atkısıyla başlayan koleksiyonunda yaklaşık 80 parçaya ulaştı. Özentürk'ün koleksiyonunda Süper Lig takımlarından Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe olmak üzere 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ve amatör liglerde bulunan takımların atkıları bulunuyor. Özentürk'ün hedefi yurt dışı da olmak üzere atkı koleksiyonu sayısını 250'ye çıkarmak.

"Her gittiğimiz yerden bir atkı almaya başladık"

Atkı koleksiyonuna gönül verdiği Yozgatspor atkısıyla başlayan Özentürk, "Çocukluktan itibaren, yaklaşık 35 seneden beri Yozgatspor taraftarıyım. Tribün liderliği, amigoluk ve taraftarlar derneği başkanlığı yaptım. Yıllardır deplasmanlara gidiyoruz, Yozgat'a gelen taraftarlar oluyor. Türkiye'nin çeşitli illerine her gittiğimiz yerden bir atkı almaya başladık. Buraya gelen taraftarlardan atkı aldık biz onlara verdik. Böyle bir geleneği devam ettirdik. Yeni açtığımız dükkana da bu atkıları astık. Güzel bir ambiyans oldu gelenin ilgisini çekiyor. Her birinin bir hatırası vardır. Yani baktıkça hatıralarımız canlanıyor. Yaklaşık elimde 80 tane atkı var. Süper Lig, birinci lig, ikinci lig, amatör ligde oynayan birçok takımın atkıları mevcut" dedi.

"Bu sayıyı 250'ye çıkarmak istiyorum"

Atkı koleksiyonuna yenilerini de ekleyeceğini belirten Özentürk, "Burası Yozgat'ın spor camiasının buluştuğu yer, futbol burada konuşuluyor. Bizim Yozgatspor sevdamız devam ediyor. Biz futbolu, tüm futbol takımlarını seviyoruz. Burada atkıların bulunması da kardeşlik açısından çok güzel bir durum. Şu anda 80 tane takımın atkısı var, bu sayıyı 250'ye çıkarmak istiyorum. Bu dostlukları ve arkadaşlıkları pekiştiriyor" şeklinde konuştu. - YOZGAT

Koleksiyonunda 80 takımın atkısı var
Koleksiyonunda 80 takımın atkısı var
Koleksiyonunda 80 takımın atkısı var
Koleksiyonunda 80 takımın atkısı var
Koleksiyonunda 80 takımın atkısı var
Koleksiyonunda 80 takımın atkısı var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

TFF Başkanı Nihat Özdemir tüm kapıları kapattı! Yabancı kuralı değişmeyecek
TFF Başkanı Nihat Özdemir tüm kapıları kapattı! Yabancı kuralı değişmeyecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Tanju Özcan Mustafa Şentop Abdurrahman Bulut Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Reynmen Düm Tek Tek Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil
Spor Diego Eda Erdem Sergen Yalçın Rachid Ghezzal Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Koleksiyonunda 80 takımın atkısı var - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 14:18:55. #1.14#

title