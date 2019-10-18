Koçtaş internet sitesinde Tupperware ürünleri satılacak

18.10.2019 12:20

Koçtaş, Tupperware ile yaptığı iş birliği kapsamında 5 ayrı kategorideki 29 adet Tupperware ürününü avantajlı bir kampanyayla koctas.com.tr'de müşterileriyle buluşturuyor.



Koçtaş açıklamasına göre, çevre dostu ürünleriyle dikkati çeken Tupperware ile iş birliği yaptı.



İş birliği kapsamında mikrodalgada pişirme ve ısıtmaya uygun, taşıma, hazırlık, servis ve saklama olmak üzere 5 ayrı kategorideki 29 adet Tupperware ürününü avantajlı bir kampanyayla koctas.com.tr'de Koçtaş müşterileriyle buluşuyor. Bu işbirliğiyle, Tupperware ürünleri ilk defa yalnızca Koçtaş müşterilerine ayrıcalıklı olarak sunuluyor.



Tupperware ürünlerine uygun fiyatlarla ulaşmak ve kampanyadan yararlanmak isteyenler, ilk etapta koctas.com.tr'yi ziyaret ediyor. 75 TL ve üzerinde alışveriş yapanlar Tupperware ürünlerine erişme hakkı kazanıyor ve bu ürünlere yüzde 40'a varan indirimli fiyatlarla sahip olabiliyor.



Koctas.com.tr'de 3 farklı boydan oluşan, sızdırmaz kapak yapısına sahip saklama ve taşımaya uygun "Mucize Şekerler" 180 TL yerine 120 TL, mikrodalga fırında zamandan ve enerjiden tasarruf ederek leziz makarnalar pişirmeye olanak sağlayan "Gurme Makarna" 50 TL yerine 38 TL, derin dondurucularda kokusuz ve düzenli saklama imkanı sunarken gıdaların tazeliğini koruyan, ani sıcaklık düşüşüne dayanıklı "Antartika 6 lt" ise 165 TL yerine 100 TL fiyatıyla Koçtaş müşterilerinin beğenisine sunuluyor.

Kaynak: AA