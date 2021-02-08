Koçovalıların evi nerede? Çukur nerede çekildi, nerede çekiliyor?

Pazartesi günlerinin sevilen dizisi Çukur'un nerede çekildiği izleyenler tarafından merak ediliyor. Koçovalıların evi nerede? Çukur nerede çekildi, nerede çekiliyor? sorularının cevaplarını yazımızda bulabilirsiniz.

Çukur dizisinin nerede çekildiği her hafta izleyenler tarafından merakla araştırılıyor. Her ne kadar dizinin son bölümleri ağırlıklı olarak Afganistan'da çekilse de, Çukur dizisi elbette Türkiye'de çekiliyor. Yamaç Koçovalı nerede soranlar için Cevap Afganistan olacaktır. Peki, Koçovalıların evi nerede? Çukur nerede çekildi, nerede çekiliyor?

KOÇOVALILARIN EVİ NEREDE? ÇUKUR NEREDE ÇEKİLİYOR?

Çukur dizisi adını, olayların geçtiği semt olan "Çukur" semtinden almaktadır. İstanbul'da çekilen diziye göre herkes Çukur diye bir semt arasa da, bu yalnızca dizide kullanılan isimdir. Çukur, İstanbul'un Balat semtinde çekilmektedir. Koçovalıların evi de İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Balat'ta çekilmektedir. Balat İstanbul'un Fatih ilçesinde Haliç kıyısında Ayvansaray ile Fener arasında bir semttir. Balat adı, Rumca saray anlamına gelen "Palation" kelimesinden gelmektedir, surlardaki Blaherna Sarayı'na yakınlığından ötürü semt bu adla tanınmıştır.