Koçibey Caddesi'ndeki çalışmalarda sona gelindi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Koçibey Caddesi'ndeki çalışmalarda sona gelindi

İpekyolu Belediyesince Koçibey Caddesi'nde başlatılan yenileme çalışmalarında sona gelindi.

Koçibey Caddesi'ndeki çalışmalarda sona gelindi
29.07.2020 16:09 | Son Güncelleme: 29.07.2020 16:46

İpekyolu Belediyesince Koçibey Caddesi'nde başlatılan yenileme çalışmalarında sona gelindi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki ara sokak ve caddelerin daha kullanışlı hale getirilmesi, trafik yoğunluğunun azaltılması amacıyla alt ve üst yapı çalışmaları devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince kısa süre önce Vali Mithat Bey Mahallesi Koçibey Caddesi'nde başlatılan çalışmalarda 900 metrelik alanda kaldırım, refüj, drenaj ve asfalt serim çalışmasının startı verildi.

Caddedeki çalışmaları inceleyen Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Sinan Aslan, görevlilerden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İlçedeki sıkıntıların giderilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini aktaran Aslan, "Buranın bir kısmını hem trafikten arındırmak hem de gelişigüzel park sorununu çözmek için tek şerit haline getirdik ve cepler yaptık. Caddenin alt kısmını çift şerit şeklinde ilimize yakışır bir cadde hüviyetine kavuşturduk. Çok kısa sürede bu çalışmanın bitmesini hedefliyoruz. Sokaklarımızla beraber Koçibey Caddemizin yaklaşık 2 kilometrelik asfalt bakımı ve kaldırım işi var. Fen İşlerimiz ve ilgili firma yetkilileri yoğun tempoyla çalışıyorlar." diye konuştu.

Aslan'a, Fen İşleri Müdürü Sait Uçar da eşlik etti.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kurbanlık yüklü kamyon şarampole devrildi: 3 kişi yaralandı, çok sayıda hayvan telef oldu 3. Sayfa
Kurbanlık yüklü kamyon şarampole devrildi: 3 kişi yaralandı, çok sayıda hayvan telef oldu
Emektar oyuncu Hikmet Taşdemir'e semt pazarında yoğun ilgi Magazin
Emektar oyuncu Hikmet Taşdemir'e semt pazarında yoğun ilgi
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait Politika
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait
İzmir'deki park kavgasında şiddete maruz kalan talihsiz kadın ölümden döndü 3. Sayfa
İzmir'deki park kavgasında şiddete maruz kalan talihsiz kadın ölümden döndü
Kerem Bürsin, son yolculuğuna uğurlanan babaannesinin cenaze törenine katılmadı Magazin
Kerem Bürsin, son yolculuğuna uğurlanan babaannesinin cenaze törenine katılmadı
Esenyurt Belediyesi'ne icra şoku! Memurlar işleme başkanın odasından başladı Ekonomi
Esenyurt Belediyesi'ne icra şoku! Memurlar işleme başkanın odasından başladı
Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı
Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı
Kurban Bayramı öncesi korkutan açıklama! Gaziantep'te 18 bin kişi karantinada
Kurban Bayramı öncesi korkutan açıklama! Gaziantep'te 18 bin kişi karantinada
Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı
Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı
Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı
Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı
Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı
Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı
Mansur Yavaş'tan belediye çalışanlarına büyük jest: Maaşlar bayram öncesi yatırılacak
Mansur Yavaş'tan belediye çalışanlarına büyük jest: Maaşlar bayram öncesi yatırılacak
16 yaşındaki genç, elindeki tabancanın kazara ateş alması sonucu 15 yaşındaki arkadaşını vurdu
16 yaşındaki genç, elindeki tabancanın kazara ateş alması sonucu 15 yaşındaki arkadaşını vurdu
Üsküdar'da bulunan iguana sokak kedisinin karşısına çıkınca kedi neye uğradığını şaşırdı
Üsküdar'da bulunan iguana sokak kedisinin karşısına çıkınca kedi neye uğradığını şaşırdı
Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı
Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı
Sokak ortasındaki kanlı infazı kameralar kaydetti
Sokak ortasındaki kanlı infazı kameralar kaydetti
Çocuklarına mesaj atıp intihar edeceğini söyleyen baba, ekipleri harekete geçirdi
Çocuklarına mesaj atıp intihar edeceğini söyleyen baba, ekipleri harekete geçirdi
'Terlikli İZBAN kekosu' diye küçümsenen genç, 5 yıl sonra roman yazdı
"Terlikli İZBAN kekosu" diye küçümsenen genç, 5 yıl sonra roman yazdı
Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu
Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı
Pazarda tüm dikkatler onun üzerinde! 1,5 tonluk tosun 45 bin TL'ye alıcısını bekliyor
Pazarda tüm dikkatler onun üzerinde! 1,5 tonluk tosun 45 bin TL'ye alıcısını bekliyor
Son Dakika: Memurlara WhatsApp yasağı mı geldi? Cumhurbaşkanlığı'ndan çok konuşulan iddiaya yanıt
Son Dakika: Memurlara WhatsApp yasağı mı geldi? Cumhurbaşkanlığı'ndan çok konuşulan iddiaya yanıt
İzmit Belediyesi'nin 80 gün önce fide diktiği bahçeden 1,5 ton mahsul toplanacak
İzmit Belediyesi'nin 80 gün önce fide diktiği bahçeden 1,5 ton mahsul toplanacak
BDDK, Albaraka Türk'e 20,6 milyon TL'lik idari para cezası kesti
BDDK, Albaraka Türk'e 20,6 milyon TL'lik idari para cezası kesti
'Bırak dağınık kalsın' diyen Merve Boluğur, yatak pozunu paylaştı
"Bırak dağınık kalsın" diyen Merve Boluğur, yatak pozunu paylaştı
İzmir Valiliği, elektrikli scooter kullananlara uygulanacak ceza haberini yalanladı
İzmir Valiliği, elektrikli scooter kullananlara uygulanacak ceza haberini yalanladı
Bilim Kurulu yüz yüze toplandı! Sağlık Bakanı Koca açıklama yapacak
Bilim Kurulu yüz yüze toplandı! Sağlık Bakanı Koca açıklama yapacak
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu
55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı
55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fatih Sultan Özlem Zengin İlhan Cihaner Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli
Magazin Hazal Kaya Gülben Ergen Demet Akalın Seyfi Dursunoğlu
Spor Caner Erkin Gökhan Gönül Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Nihat Özdemir
Daha Fazla Dha İzmir Ankara Bayram
Şu an buradasınız: Koçibey Caddesi'ndeki çalışmalarda sona gelindi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.7.2020 16:50:12. #1.14#
title