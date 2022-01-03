Kocan Kadar Konuş filmi oyuncuları kim? Kocan Kadar Konuş filmi konusu, oyuncuları ve Kocan Kadar Konuş özeti! - Haberler
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Kocan Kadar Konuş filmi oyuncuları kim? Kocan Kadar Konuş filmi konusu, oyuncuları ve Kocan Kadar Konuş özeti!

Kocan Kadar Konuş filmi oyuncuları kim? Kocan Kadar Konuş filmi konusu, oyuncuları ve Kocan Kadar Konuş özeti!
Haberler.com / Osman Demir - Haberler | Dailymotion

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Kocan Kadar Konuş filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Kocan Kadar Konuş konusu, özeti ve Kocan Kadar Konuş oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Kocan Kadar Konuş filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Kocan Kadar Konuş filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Kocan Kadar Konuş filmini izleyecek olanların merak ettiği Kocan Kadar Konuş konusu nedir, Kocan Kadar Konuş oyuncuları kimler ve Kocan Kadar Konuş özeti gibi konuları inceliyoruz.

KOCAN KADAR KONUŞ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Film, otuz yaşına gelmiş ve şimdiye kadar karşı cins ile sağlıklı hiçbir ilişki kuramamış olan Efsun'un yıllar sonra lise aşkıyla karşılaşmasını ve aile üyelerinin verdiği direktiflerle onu evlenmeye ikna etme çabası sırasında başına gelen olayları konu alıyor.

KOCAN KADAR KONUŞ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Kıvanç Baruönü

Oyuncular:

Ezgi Mola, Murat Yıldırım, Nevra Serezli, Gülenay Kalkan, Ebru Cündübeyoğlu

Tür: Komedi, Romantik

Yapım Yılı: 2015

Vizyon Tarihi: 20 Mart 2015 Cuma

Senaryo: Şebnem Burcuoğlu

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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