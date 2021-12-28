Kocaelispor: 5-3

STAT: Recep Tayyip Erdoğan

HAKEMLER: Burak Şeker, Furkan Ürün, Murat Tuğberk Curbay

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Turu'nda Kasımpaşa sahasında Kocaelispor'u uzatmalara giden karşılaşmada 5-3 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Maçın ilk yarısı 1-1, normal süresi ise 2-2 eşitlikle tamamlandı ve uzatma devrelerine gidildi. Ev sahibi takım, uzatma dakikalarında 101'inci dakikada Tarkan Serbest, 105'inci dakikada Alpay Çelebi'nin kendi kalesine ve 116'ncı dakikada Yusuf Erdoğan'ın attığı gollerle rakibini 5-3 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Kocaelispor 110'uncu dakikada Benhur'un ayağından bir gol bulsa da bu gol turu getirmek için yeterli olmadı.

116'ncı dakikada Kasımpaşa bir gol daha buldu. Kocaelispor ceza sahasında oluşan karambol sonrasında Alpay Çelebi topu uzaklaştırmak isterken araya Yusuf Erdoğan girdi. Yusuf, altıpasın hemen önünden yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 5-3.