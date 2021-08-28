Kocaeli'de toplu ulaşım araçları 30 Ağustos'ta ücretsiz
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Kocaeli'de toplu ulaşım araçları 30 Ağustos'ta ücretsiz

Kocaeli'de toplu ulaşım araçları 30 Ağustos'ta ücretsiz
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle 30 Ağustos'ta otobüs, raylı sistemler ve deniz ulaşımında vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle 30 Ağustos'ta otobüs, raylı sistemler ve deniz ulaşımında vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.

Vatandaşlar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüs, raylı sistemler ve deniz ulaşımından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ücretsiz olarak yararlanacak. Öte yandan, İzmit - Kartal güzergahında hizmet veren Hat 200, Sabiha Gökçen Hattı olan 250, 250C, 250G, Hat 700 ve mavi bayraklı sahillere giden 800CK mevcut tarifeyle çalışmaya devam edecek. - KOCAELİ

Kocaeli'de toplu ulaşım araçları 30 Ağustos'ta ücretsiz

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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