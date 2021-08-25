Kocaeli'de tarihi eser operasyonunda bir şüpheli yakalandı
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Kocaeli'de tarihi eser operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Kocaeli'de tarihi eser operasyonunda bir şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Şahin Oktay - Haberler | Güncel

Kocaeli'de tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 25 sikke ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'de tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 25 sikke ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarihi eser kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda Gebze ilçesi Eskihisar Feribot İskelesi girişinde, yol emniyet ve kontrolü esnasında durdurulan bir araçta arama yapıldı.

Aramada, araçta tarihi eser olduğu değerlendirilen Roma ve Bizans dönemlerine ait 25 gümüş ve bronz sikke ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli G.G'nin işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay

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