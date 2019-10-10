Kocaeli'de şüpheli ölüm
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 60 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 60 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Esen Şengül'ün (60) Cumhuriyet Mahallesi İnce Sokak'taki evine gelen yakınları, kadının hareketsiz halde yerde yattığını görünce durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Şengül'ün hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ve savcılık incelemesinin ardından Şengül'ün cenazesi, otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.