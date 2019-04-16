Kocaeli'de Silahla Yaralama

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tabancayla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Yarımca Atalar Mahallesi Sahil Caddesi'nde, arkadaş olduğu öğrenilen O.A. ve O.G arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.A. tabancayla ateş ederek O.G'yi yaraladı. O.A. daha sonra olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bacağına iki kurşun isabet eden yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan O.G'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Şüpheli O.A'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA