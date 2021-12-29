Kocaeli'de motosikletli kadın kuryeyi darbettikleri iddia edilen 3 zanlı yakalandı
AA / Esmer Geçal - Haberler | Güncel
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde motosikletli kadın kuryeyi darbettikleri iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
DARICA, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde motosikletli kadın kuryeyi darbettikleri iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosikletli kuryelik yapan E.D'nin (22), 23 Aralık'ta Nenehatun Mahallesi Atatürk Caddesi'nde trafikte tartıştığı kişilerce darbedildiği ihbarı üzerine harekete geçti.
Yapılan çalışmanın ardından şüphelilerin kimliğini belirleyen ekipler, 3 zanlıyı gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA / Esmer Geçal - Son Dakika Haberleri
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