Kocaeli'de firari 2 hükümlü yakalandı Kocaeli'de 2 firari hükümlü gözaltına alındı.

Kocaeli'de 2 firari hükümlü gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan N.S. Kartepe ilçesinde, H.G. ise Körfez ilçesinde yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA