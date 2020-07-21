Kocaeli'de firari 2 hükümlü yakalandı
Kocaeli'de 2 firari hükümlü gözaltına alındı.
21.07.2020 23:59 | Son Güncelleme: 22.07.2020 01:08
Kocaeli'de 2 firari hükümlü gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan N.S. Kartepe ilçesinde, H.G. ise Körfez ilçesinde yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA