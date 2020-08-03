Kocaeli'de çeşitli suçlardan aranan 35 kişi yakalandı Kocaeli'de polis ekiplerince yapılan uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranması bulunan 35 kişi yakalandı.

Kocaeli'de polis ekiplerince yapılan uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranması bulunan 35 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, korona virüs salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından il genelinde denetimler gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde 12 bin 357 şahsın sorgulanırken çeşitli suçlardan aranan 35 şahıs yakalandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA