Kocaeli'de çeşitli suçlardan aranan 35 kişi yakalandı
Kocaeli'de polis ekiplerince yapılan uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranması bulunan 35 kişi yakalandı.
03.08.2020 18:22 | Son Güncelleme: 03.08.2020 18:30
Kocaeli'de polis ekiplerince yapılan uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranması bulunan 35 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, korona virüs salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından il genelinde denetimler gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde 12 bin 357 şahsın sorgulanırken çeşitli suçlardan aranan 35 şahıs yakalandı. - KOCAELİ
Kaynak: İHA