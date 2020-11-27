Kocaeli'de çeşitli suçlardan aranan 18 şahıs yakalandı
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Kocaeli'de çeşitli suçlardan aranan 18 şahıs yakalandı

27.11.2020 11:51 | Son Güncelleme: 27.11.2020 11:56
Kocaeli'de çeşitli suçlardan aranan 18 şahıs yakalandı

Kocaeli'de çeşitli suçlardan aranan 18 şahıs Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonla yakalandı.

Kocaeli'de çeşitli suçlardan aranan 18 şahıs Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonla yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü tarafından çeşitli suçlardan aranan ve haklarında 1 ile 4 yıl hapis cezası bulunan şahıslara yönelik yapılan planlı operasyonda 18 kişi yakalandı. Hırsızlık, kasten yaralama, uyuşturucu uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve cinsel istismar suçlardan aranan şahıslar polis ekiplerinin yaptığı operasyonla yakayı ele verdi.

Yakalanan şahıslar adli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KOCAELİ

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Kocaeli'de çeşitli suçlardan aranan 18 şahıs yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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