Kocaeli'de 4 katlı binanın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti
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Kocaeli'de 4 katlı binanın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı / Nuri Dinçer Akçaharman - Haberler | Güncel
Kocaeli'de 4 katlı binanın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, onarım yaptığı 4 katlı binanın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti.

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Kocaeli'nin Derince ilçesinde, onarım yaptığı 4 katlı binanın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Fatih Sultan Mahallesi Engin Caddesi Temiz Sokak'ta 4 katlı bir binanın çatısında onarım yapan 23 yaşındaki Ömürhan Türkoğlu, bir anda dengesini kaybederek zemine düştü.

Türkoğlu'nun düştüğünü gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Türkoğlu, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Türkoğlu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Dinçer Akçaharman

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