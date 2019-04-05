Koca Yürekli Küçük Nevin...şehit Yakınları İçin Kumbarasında Para Biriktiriyor

Koca yürekli küçük Nevin...Şehit yakınları için kumbarasında para biriktiriyor

Hatay'da Taçyıldız ailesinin küçük kızları Nevin Taçyıldız, şehit yakınları için kumbarasında para biriktiriyor

Duyanları duygulandıran Nevin Taçyıldız, "Biz bir ölür bin diriliriz" diyor

Ana Buket Taçyıldız: "Çocuklarımıza vatan sevgisini aşılamalıyız"

HATAY - Hatay'da 5 yaşındaki Nevin Taçyıldız, şehit yakınları için kumbarasında para biriktiriyor.

Antakya ilçesinde ikamet eden Taçyıldız ailesinin küçük kızları Nevin Taçyıldız, şehit yakınları için kumbarasında para biriktiriyor. Henüz okuma yazması olmayan küçük Nevin buna rağmen İstiklal Marşı'nı da ezbere biliyor.

Asker ve polisleri çok sevdiğini söyleyen küçük Nevin, "Ben kumbaramda şehit aileleri için para biriktiriyorum. Onlar bizim en büyük değerlerimiz. Düşünsenize biz rahat uyuyalım diye canlarını veriyorlar. Dünyada bizi ezmeye çalışan, bizi yenmeye çalışan, biz mutlu olunca üzülen, biz üzülünce sevinen bir sürü insan var. Ama hesaba katmadıkları bir şey var, biz bir ölür, bin diriliriz" dedi.

"Para biriktireceğim deyince çok mutlu olduk"

Kızına küçük yaşlardan itibaren vatan, millet sevgisini aşılamaya çalıştığını söyleyen anne Buket Taçyıldız, "Ben Nevin'i, 6 aylıkken kitap okumaya başlayarak büyüttüm. Sürekli ona kitap okumayı, vatanı, milleti aşılayarak büyüttüm. Bayrağımızı, askerlerimizi ve polislerimizi sevmeyi öğreterek büyüttüm. Bir gün Nevin, 'anne ben şehitlerimiz için para biriktireceğim' deyip, kumbarayla yanımıza gelince çok mutlu olduk. Her zaman kızımızın arkasındayız, inşallah bundan sonrada daha başarılı yerlere gelir. Onunla gurur duyuyoruz" diye konuştu.

"Çocukları telefon ve tabletten uzak tutmalıyız"

Anne ve babalara da seslenen anne Taçyıldız, "Anneler ve babalar, çocuklarınıza özellikle kitap okuyun. Telefon ve tabletten uzak tutun. Kendinize zaman ayırın, sevginizi verin. En önemlisi de vatanımızı, milletimizi, Türk olmayı ve bayrağımızı ona iyice öğretin, aşılayın, çocuklarımız böyle büyüsün. Çocuklarımız telefon ve tabletten uzak büyüsün" dedi.

Kaynak: İHA