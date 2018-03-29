Kmü ile Bifa Arasında "Eğitime Destek Burs Protokolü" İmzalandı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörlüğü ile BİFA Bisküvi ve Gıda Anonim Şirketi (BİFA A.Ş.) arasında "Eğitime Destek Burs Protokolü" imzalandı.

İmza töreninde KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül ile BİFA A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Necati Babaoğlu'nun yanı sıra BİFA A.Ş. Onursal Başkanı Yılmaz Babaoğlu, KMÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ercan Oktay ve Prof. Dr. Birol Üner ile Genel Sekreter Ahmet Tüfekci de yer aldı.

Protokol ile KMÜ'de öğrenim gören öğrencilerin mesleki eğitimine destek vermek, daha nitelikli öğrencilerin ilgili bölümü tercih etmesini sağlamak, öğrencilerin başarılarını teşvik etmek ve ilgili sektörlerde bilgi, beceri ve donanım sahibi elemanların yetiştirilmesini sağlamak amaçlanıyor.

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül ile BİFA A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Necati Babaoğlu'nun imzasıyla yürürlüğe giren protokol ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından en yüksek puanla yerleşen ve kayıt yaptıran KMÜ Makine Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Türk Dili ve Edebiyatı ile İşletme bölümlerinde öğrenim gören başarılı öğrencilere birinci sınıftan başlayarak öğrenimleri boyunca karşılıksız burs verilecek.