ERZURUM (İHA) - Klasik araba tutkusu onu hiç ummadığı bir aracın sahibi yaptı

Alparslan Türkeş'in 48 yaşındaki klasik arabasına gözü gibi bakıyor

ERZURUM - Erzurum'da klasik araba tutkusunun peşinden 20 yıldır koşan Haluk Ertek, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in 1973 model Chevrolet Caprice Classic arabasına yıllardır gözü gibi bakıyor.

Erzurum'da yaşayan iş adamı Haluk Ertek'in 20 yıllık klasik araba tutkusu onu MHP'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in 1973 model Chevrolet Caprice Classic arabasına sahip olmasını sağladı. Aracın 5. sahibi olan Ertek 4 yıldır aracına gözü gibi bakıyor. Bursa'dan aracı satın alarak çekici yardımıyla Erzurum'a getiren Ertek, aracını sadece haftada bir kez trafiğe çıkartıyor.

Boyası haricinde tamamen orijinal olan otomatik vites aracın iki kapısının arasında direk olmaması ve her iki kapının camının bir bütün halinde görülmesiyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Fotoğrafçılardan düğün çekimlerinde kullanılması için teklifler alan Ertek, araca gösterilen ilgiden oldukça memnun.

Öte yandan aracı satın almak isteyen çok sayıda kişinin olduğunu fakat kendisinin satmayı düşünmediğini söyleyen Ertek, Türkeş'in arabasını kullandığı içinde gururlu olduğunu ifade etti.

"20 yıllık hayalime kavuştum"

Araç sahibi Ertek, 20 yıllık hayalini çok değerli bir araçla kavuştuğunu ifade ederek" Aracı 2018 yılında Bursa'dan aldım. İlk sahibi Alparslan Türkeş'ti. Ben aracın 5. sahibiyim. 1973 model Chevrolet Caprice Classic yani aracım 48 yaşında. Otomatik vites ve pencerelerinin arasında direk bulunmuyor. 20 yıldan berri bu tür araçlara ilgi duyuyordum. En son 20 yıllık hayalime kavuştum" dedi.

"Bu araçtan inenler başka araca binmek istemiyor"

Ertek, aracın boya haricinde orijinal olduğunu belirterek" İnsanların araca çok fazla ilgisi var. Herkes ilgiyle bakıyor. Bu araçtan inenler başka araca binmek istemiyor. Fotoğraf çekilmek isteyen, bizi bir tur gezdir diyen ve düğününde kullanmak isteyen çok kişi var. Bu araç tamamen orijinal sadece boyası orijinal değil. Kesinlikle her şeyi dört dörtlük muhafaza edilmiş. Alparslan Türkeş'in ilk sahibi olması benim için gurur verici. İnsanlar duyunca şaşırıyor" şeklinde konuştu.

"Satmayı düşünmüyorum"

Ertek, araca çok fazla ilginin olduğunu fakat satmayı düşünmediğini kaydederek" Trafikte aracı görenler sürekli soruyorlar satılık mı diye. Ben aracı almadan önce aynı onlar gibi klasik araçların peşinde dolaşıyordum. Ben aracımı satmayı düşünmüyorum." açıklamalarında bulundu.