KKTC ile Standardizasyonda İş Birliği Yapılacak
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, "AB'nin temel prensiplerinden olan malların serbest dolaşımını sağlayacak standartların, KKTC'de geliştirilmesi için TSE tarafından bilgi, tecrübe ve uzman desteği sağlanacak.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, "AB'nin temel prensiplerinden olan malların serbest dolaşımını sağlayacak standartların, KKTC'de geliştirilmesi için TSE tarafından bilgi, tecrübe ve uzman desteği sağlanacak." dedi.
Kaynak: Dunya.com