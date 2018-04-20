KKTC ile Standardizasyonda İş Birliği Yapılacak

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, "AB'nin temel prensiplerinden olan malların serbest dolaşımını sağlayacak standartların, KKTC'de geliştirilmesi için TSE tarafından bilgi, tecrübe ve uzman desteği sağlanacak.

KKTC ile Standardizasyonda İş Birliği Yapılacak

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, "AB'nin temel prensiplerinden olan malların serbest dolaşımını sağlayacak standartların, KKTC'de geliştirilmesi için TSE tarafından bilgi, tecrübe ve uzman desteği sağlanacak." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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