KKTC Güreş Federasyonu Başkanı Öznacar'dan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın'a ziyaret
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KKTC Güreş Federasyonu Başkanı Öznacar'dan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın'a ziyaret

KKTC Güreş Federasyonu Başkanı Öznacar'dan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın'a ziyaret
Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güreş Federasyonu Başkanı Mehmet Öznacar, Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) Başkanı Musa Aydın'a ziyarette bulundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güreş Federasyonu Başkanı Mehmet Öznacar, Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) Başkanı Musa Aydın'a ziyarette bulundu.

TGF'den yapılan açıklamaya göre, Öznacar'ın Ankara'da gerçekleşen ziyaretinde iki ülke arasında yapılacak iş birliği ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde güreşin canlandırılması konusunda görüşme yapıldı.

Türk güreşinin son yıllarda elde ettiği büyük başarıların gururla takip edildiğini belirten Öznacar,"Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de tehdit eden salgın nedeniyle faaliyetlerimize ara vermek zorunda kaldık. Ancak bundan sonraki süreçte Anavatanımız ile sıkı ilişkiler kurmak, iş birliğimizi geliştirmek, karşılıklı kamplar yapmak ve birlikte neler yapabileceğimizi görüşmek üzere sizlerle bir araya gelmek istedik." ifadelerini kullandı.

Musa Aydın da ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirerek, her türlü iş birliğine hazır olduklarını aktardı.

"Ender Büyükerşen'in hakem gözlemciliği görevi sona erdi"

Türk güreşine uzun yıllar büyük hizmetlerde bulunan Ender Büyükerşen'in yaşı nedeniyle hakem gözlemciliği görevinin sona erdiğini de açıklayan Musa Aydın, "Olimpiyatlarda 6 kez hakem olarak görev yapan, Türkiye'deki hakemlerin yetişmesinde büyük emeği olan ve ayrıca benim de hakemlikte hocalığımı yapan 'Hocaların hocası Ender Büyükerşen' hocamızın yaştan dolayı hakem gözlemciliği görevi sona ermiştir. Kendilerine sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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KKTC Güreş Federasyonu Başkanı Öznacar'dan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın'a ziyaret - Haberler Spor
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