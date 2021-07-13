KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Kıbrıs Türk halkı kendi geleceğini tayin edebiliyor"
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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Kıbrıs Türk halkı kendi geleceğini tayin edebiliyor"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı refah ve mutluluk içerisinde kendi geleceğini tayin edebiliyor" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı refah ve mutluluk içerisinde kendi geleceğini tayin edebiliyor" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Mersin'in Erdemli ilçesindeki programı kapsamında önce Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsünü ziyaret etti. Tatar, burada enstitü müdürü Cengiz Türkay ile kurumda ki ziraat mühendislerinden yürütülen Ar-Ge ve ıslah çalışmalarına dair bilgiler aldı. Tatar ardından da Erdemli Belediyesi tarafından Avgadı Yaylası'ndaki Kıbrıslılar Sokağı'nda yapımına başlanan ve 'Ersin Tatar Parkı'nın temel atma törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, tören alanına kadın mehter takımı eşliğinde girdi.

Burada bir konuşma yapan Tatar, "Doğu Akdeniz'de daha güçlü bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için Türkiye ile birlikte ulusal çıkarlarımızın korunması için birlikte hareket etmenin bahtiyarlığı içerisindeyiz. 1974'ten sonra Kıbrıs Türk halkı büyük bir acıdan bir devlet sahibi olmuş, bir Cumhuriyet sahibi olmuş ve şuanda refah ve mutluluk içerisinde kendi geleceğini tayin edebiliyor. O şekilde bir siyaset, o şekilde bir duruş, o şekilde bir gelecek umuduyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini geliştirmeye çalışıyoruz. Bunu da birlikte başarıyoruz" dedi.

Kendi adını taşıyan parkın temelini atmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Tatar, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu'ya teşekkür ederek, Türkiye ile bağların daha da güçleneceğini dile getirdi. Tatar, programların ardından Mersin Valisi Ali İhsan Su, protokol üyeleri ve vatandaşlarla anı fotoğrafı çektirdi.

(Hüseyin Yıldız/İHA)

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: 'Kıbrıs Türk halkı kendi geleceğini tayin edebiliyor'
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: 'Kıbrıs Türk halkı kendi geleceğini tayin edebiliyor'
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: 'Kıbrıs Türk halkı kendi geleceğini tayin edebiliyor'
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: 'Kıbrıs Türk halkı kendi geleceğini tayin edebiliyor'
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: 'Kıbrıs Türk halkı kendi geleceğini tayin edebiliyor'
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: 'Kıbrıs Türk halkı kendi geleceğini tayin edebiliyor'
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: 'Kıbrıs Türk halkı kendi geleceğini tayin edebiliyor'
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: 'Kıbrıs Türk halkı kendi geleceğini tayin edebiliyor'
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: 'Kıbrıs Türk halkı kendi geleceğini tayin edebiliyor'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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