KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan ABD Başpiskoposu'nun Türkevi açılışına katılmasına ilişkin açıklama

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ABD Başpiskoposu Elpidoforos'un, Türkevi açılış törenine katılmasına tepki gösteren Rum kesimine "Nasıl olur da Başpiskopos, tabii adam İstanbul doğumlu, onun buraya gelmesi en doğal hakkı vatandaş olarak, yapması gerekendi" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, temaslarda bulunmak üzere geldiği New York'ta Dışişleri Bakanı ile birlikte geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan Türkevi'nde ABD'de yaşayan Türk vatandaşları ile bir araya geldi. Tatar, buluşmada gerçekleştirdiği konuşmasında, Türkevi'nin açılışında bulunmaktan mutluluk ve onur duyduğunu dile getirdi. Açılışın ardından Rum tarafında yaşanan tartışmalara değinen Tatar, "O fotoğraftan sonra Rum tarafında epey ortalık epey çalkalandı. Manşetlere kadar çıktık. Nasıl olur da Başpiskopos, tabii adam İstanbul doğumlu, onun buraya gelmesi en doğal hakkı vatandaş olarak, yapması gerekendi ama işte karşı taraf, 10 gün önce Oxford'un dağıttığı kitaplardan Atatürk resmini çıkarttıran o zihniyet bu defa da KKTC'nin Cumhurbaşkanı nasıl aynı karede olur diye adamı topa tuttular ve Rum tarafında epey bir çalkantı yaşandı. Dolayısıyla ile böyle bir zihniyet ile karşı karşıyayız. Türkiye'ye güveniyoruz. Anavatanımıza güveniyoruz. Türkevi bunun bir örneğidir" ifadelerini kullandı.

Her zaman, her an Kıbrıs meselesinin Türk yetkililerin önünde olduğunu dile getiren Tatar, "Neden Kıbrıs'ta egemen eşitliğe dayalı, yan yana yaşayan ancak iki devletli çözüm olabileceğini var gücünüzle bizim adımıza bütün dünyada olduğunun mücadelesini veriyorsunuz. Size ne kadar teşekkür etsek azdır. Kıbrıs meselesi bir müşterek davadır, bu bir ortak davadır. Türkiye her zaman Kıbrıs Türkünün yanındaydı. Bundan sonra da öyle olacak. Çünkü Kıbrıs Türk'ünün güvenliği Türkiye'nin oradaki varlığından geçmektedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin de güvenliği daha güçlü bir KKTC'nin Doğu Akdeniz'deki konumunu ve dolayısıyla statüsünü yükseltmekten geçmektedir. Dolayısıyla bu bizim ortak değerlerimizdir, ulusal çıkarlarımızdır, milli davamızdır" açıklamasını yaptı.

"Buradaki temsilcimize ve ekibimize bu güzel binada yer verdiğiniz için onların burada yapacağı çalışmalara imkan verdiğiniz için, bizim de burada bulunan kardeşlerimizin buraya gelip gitmelerine olanak sağladığınız için sizlere teşekkür ediyorum" diyen Tatar, "Biz büyük Türk ulusunun, Kıbrıs'ta Doğu Akdeniz'de kopmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk halkıyız" dedi. - NEW YORK

