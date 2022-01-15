Kızıltepe'de öğrenciler "Kesişme, İyi ki Varsın Eren" filmini izleyecek

Kızıltepe ilçesinde lise son sınıf öğrencileri "Kesişme, İyi ki Varsın Eren" filmini izleyecek.

TRABZON (AA) - Kızıltepe ilçesinde lise son sınıf öğrencileri "Kesişme, İyi ki Varsın Eren" filmini izleyecek.

Kızıltepe Kaymakamlığı, Kızıltepe Belediyesi, İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü ve bir alışveriş merkezinde bulunan sinema salonu işletmecisi arasında protokol imzalandı.

İmzalanan protokolle düzenlenecek etkinliklerde öğrenciler, Trabzon Maçka'da 11 Ağustos 2017'de, teröristlerle kahraman Mehmetçiğin girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in kahramanlık öyküsünü anlatan "Kesişme, İyi ki Varsın Eren" filmini 17 Ocak-10 Şubat tarihleri arasında izleyecek.

Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, filmi gençlerle buluşturacak olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, öğrencilerle birlikte filmi izleyeceğini kaydetti.