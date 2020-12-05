Kızıltepe'de caddeler köpüklü suyla yıkanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kızıltepe'de caddeler köpüklü suyla yıkanıyor

05.12.2020 15:11 | Son Güncelleme: 05.12.2020 15:15
Kızıltepe'de caddeler köpüklü suyla yıkanıyor

Mardin'in Kızıltepe İlçe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kazım Karabekir Caddesini köpüklü su ile yıkanıp dezenfekte çalışması yaptı.

Mardin'in Kızıltepe İlçe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kazım Karabekir Caddesini köpüklü su ile yıkanıp dezenfekte çalışması yaptı.

Kızıltepe ilçesinde korona virüs önlemleri kapsamında alt yapı ve üst yapı çalışması biten Kazım Karabekir Caddesi köpüklü suyla yıkandı. Ardından ekipler, caddeyi fırçalarla ovdu ve cadde tekrar yıkanarak temizlendi. Temizlik çalışmalarının devam edeceğini anlatan belediye yetkilileri vatandaşların evlerinden dışarı çıkmamaları uyarısında bulundu. - MARDİN

Kızıltepe'de caddeler köpüklü suyla yıkanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Kızıltepe'de kadınlar boş mısır koçanını yakacak olarak kullanıyor
Kızıltepe'de kadınlar boş mısır koçanını yakacak olarak kullanıyor
Kısıtlamayla birlikte sokaklar ve caddeler sessizliğe büründü
Kısıtlamayla birlikte sokaklar ve caddeler sessizliğe büründü
Kızıltepe Kaymakamlığı engelliler için video hazırladı
Kızıltepe Kaymakamlığı engelliler için video hazırladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Hulusi Akar Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Ivana Sert Bülent Ersoy İbrahim Tatlıses
Spor Samatta Fatih Terim Necip Uysal Sinan Gümüş Gökhan Gönül
Tüm Haberler Rusya Aralık Beşiktaş Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kızıltepe'de caddeler köpüklü suyla yıkanıyor - Mardin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.12.2020 15:18:53. #1.14#
title