Kızıltepe Altay Futbol Okulun'da 150 öğrenci eğitim görüyor

03.01.2020 13:15 | Son Güncelleme: 03.01.2020 13:21

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 3 yıl önce kurulan Altay Futbol Okulu ilçede 150 çocuğun futbol eğitiminin yanı sıra ahlaklı ve eğitimli birer birey yetişmelerini sağlıyor.



Kızıltepe Altay Futbol Okulunda Ferman Kino, Faruk ve İsa Özkan'ın gözetiminde 150 çocuk geleceğin yıldız futbolcuları olmak için eğitim görüyor. Okulda öğrencilere futbol eğitimi ve kültürünün yanışı birer iyi birey olmaları için eğitimler veriliyor. Altay Futbol Okulları Alt Yapı Direktörü Beytullah Yılmaz Kızıltepe'deki faaliyetleri incelemek için ilçeye geldi. Altay Futbol Kulübü bünyesinde 98 futbol okulu ile 12 bin öğrencinin bulunduğunu aktaran Yılmaz, "Türkiye'de 3 büyüklerden sonra en büyük öğrenci potansiyeline sahip kulübüz. Amacımız altyapıya ve altyapıdan gelecek oyuncuyu önce Altay'a akabinde de milli takımlara oyuncu kazandırmak. Bu çalışmalarımızın çemberini genişleterek Doğu Anadolu'da ve Güneydoğu'da özellikle Mardin bölgesinde Kızıltepe'de açtık" dedi.



"Amacımız her çocuğa dokunmak"



Temel amaçlarının her çocuğa ulaşmak olduğunu belirten Yılmaz, "Kızıltepe dahil olmak üzere Siirt, Van Gaziantep, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da futbol okullarımızın temellerini attık. Bu bölgedeki yetenekli öğrenicileri önce Altay'ımıza sonra milli takıma kazandırmaktır. Amacımız her çocuğa dokunmak. Bütün çocuğun hakkı vardır. Her çocuğu futbolun içerisinde tutmak istiyoruz. İleride futbolcu olup olmamaları önemli değil. Çocuklarımızın genel anlamda hem spor anlamında hem de ahlaki anlamda memleketimize yetiştirmek istiyoruz. Temel amacımız onların eğitimlerine katkıda bulunmaktır. Şuanda Kızıltepe'de 150'ye yakın öğrencimiz var. Burada Ferman, Faruk ve İsa hocamıza sonuna kadar Altay Kulübü olarak maddi ve manevi anlamda yanlarında olduğumuzu belirtmek için buraya geldik. Bu bölgede yetişen yetenekli çocuklarımızı İzmir'e Altay'ımıza davet ediyoruz. Yetenekli çocuklarımızı kulübümüzün akademisine kazandırıyoruz. Çocuklar mutlaka bu topluma faydalı olmak istiyorlarsa sporun içerisinde kalsınlar. Okul bizim için çok önemli, eğitim bizim için çok önemli. Futbolculuk bir meslek bir gün bir yerde bitiyor ama kendinizi eğitimli insan olarak yetiştirirseniz hem kendinize hem ailenize hem de ülkeye hizmet elmiş olursunuz. Tavsiyem derslerine çok çalışsınlar" diye konuştu.



Kızıltepe Altay Futbol Okulu eğitmenlerinden Faruk Özkan ise "3 yıla aşkındır burada çocuklarımıza hizmet veriyoruz. Biz burada sadece futbol eğitimi vermiyoruz. Biz burada spor ahlakını, spor kültürünü çocuklarımıza aşılamaya çalışıyoruz. Ondan sonra biz çocuklara bir futbolcu olabilme imkanını Altay aracılığıyla sunuyoruz. İlk önce okullarına önem göstermelerini istiyoruz. Çünkü eğitim bir insan olmak en önemli değerdir" diye konuştu. - MARDİN

Kaynak: İHA