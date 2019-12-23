Kızıla bürünen Kars büyülüyor
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Kızıla bürünen Kars büyülüyor

Kars'ta son günlerde gün batımından sonra ortaya çıkan 'kızıl gökyüzü' görenleri büyülüyor.

23.12.2019 13:45 | Son Güncelleme: 23.12.2019 13:45
Kızıla bürünen Kars büyülüyor

'ta son günlerde gün batımından sonra ortaya çıkan 'kızıl gökyüzü' görenleri büyülüyor.

Kars'ta gün batımından sonra gökyüzü kızılı bürünüyor. Gökyüzünün kızıla bürünmesiyle birlikte ortaya çıkan kartpostallık görüntülerin seyrine doyum olmuyor.

güzergahında bulunan Demir Köprü'nün 'na kızıl olarak yansıması, insanları adeta kendinden geçiriyor.

Gün batımıyla birlikte Kars Çayı, Doğu Ekspresi güzergahındaki Demir Köprü, ağaçların suya yansıması, Aygır Gölü'nün güzelliği bir kez daha ortaya çıkıyor.

(Işık Çapanoğlu/İHA)

Kaynak: İHA
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