kız ringde rakip tanımıyor

11.11.2019 10:40 | Son Güncelleme: 11.11.2019 10:40

ANTALYA'da, muaythai dünya şampiyonu Eylül Sultan Taşgıran (13), kendisine destek olmak için 2 yıl önce antrenmanlara başlayan babası Ünal Taşgıran'ın (43) Türkiye üçüncülüğü kazanmasıyla sevincini ikiye katladı. Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan baba ve kızı, milli formayla altın madalya hedefliyor.

Antalya'da ailesinin yönlendirmesiyle jimnastikte yaz okulu eğitimlerine katılan Eylül Sultan Taşgıran, antrenman yaptığı salonun karşısındaki gençlerin muaythai idmanından etkilendi. 3 yıl önce muaythai yapmaya karar veren Eylül, 10 aylık antrenman sürecinde il birinciliği, ardından Türkiye şampiyonluğunu kazandı. Geçen yıl Çanakkale'de düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda 46 kilo 100 gram ağırlığında olduğu için 46 kilo üstü kategorisinde kendisinden büyük sporcularla eşleşen Eylül, 4 rakibini yenerek altın madalyaya ulaştı.

Kaynak: DHA