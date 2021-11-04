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Kız öğrenci yurdunda çıkan yangın, paniğe neden oldu

Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Haberler | Güncel

İZMİT'te kız öğrenci yurdunun mutfağında çıkıp, çatıya sıçrayan yangın, paniğe neden oldu.

KADIKÖY, İSTANBUL (DHA) - İZMİT'te kız öğrenci yurdunun mutfağında çıkıp, çatıya sıçrayan yangın, paniğe neden oldu. Öğrenciler tahliye edilirken, yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Kadıköy Mahallesi Turan Güneş Caddesi'ndeki 5 katlı bir kız öğrenci yurdunda sabah saatlerinde yangın çıktı. Binanın en üst katındaki yemekhane kısmının mutfağında başlayan yangın, kısa sürede binanın çatısına sıçradı. Yangını fark eden yurt yetkilileri, öğrencileri binadan tahliye etti. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü.Yurt binasında zarara yol açan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Kız öğrenci yurdunda çıkan yangın, paniğe neden oldu

Kız öğrenci yurdunda çıkan yangın, paniğe neden oldu

Kız öğrenci yurdunda çıkan yangın, paniğe neden oldu

Kız öğrenci yurdunda çıkan yangın, paniğe neden oldu

Kız öğrenci yurdunda çıkan yangın, paniğe neden oldu

Kız öğrenci yurdunda çıkan yangın, paniğe neden oldu

Kız öğrenci yurdunda çıkan yangın, paniğe neden oldu

Kız öğrenci yurdunda çıkan yangın, paniğe neden oldu

Kız öğrenci yurdunda çıkan yangın, paniğe neden oldu

Kız öğrenci yurdunda çıkan yangın, paniğe neden oldu

Kız öğrenci yurdunda çıkan yangın, paniğe neden oldu

Kız öğrenci yurdunda çıkan yangın, paniğe neden oldu

Kız öğrenci yurdunda çıkan yangın, paniğe neden oldu

Kız öğrenci yurdunda çıkan yangın, paniğe neden oldu

Kız öğrenci yurdunda çıkan yangın, paniğe neden oldu

Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Son Dakika Haberleri
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