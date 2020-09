Kıymasından at eti çıkan kasabın savunması: Özbeklerin getirdiği eti çektik Tarım ve Orman Bakanlığı'nın önceki gün ifşa ettiği işletmeler arasında İstanbul Fatih'teki Lalegül Kasabı da yer alıyordu. Kıymasında at eti tespit edilen işletme sahipleri bakanlık yetkililerin denetlemesinden önce Özbeklerin kıyma çekmek için at eti getirdiklerini burada bir karışma olduğunu belirtti.

İstanbul Fatih'teki Lalegül Kasabı önceki gün Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tağşişli ürünler satan işletmeler arasında yer aldı. Kıymasında at eti tespit edilen firma yetkilileri kendilerini ise şu sözlerle savundu "Özbeklerin getirdiği eti kıyma çektik, at eti getirmişler".

Milliyet'ten Cihat Aslan İstanbul'da at eti çıkan iki işletmeye görüşüp yaptığı görüşmeyi şu satırlarla aktardı: Tarım ve Orman Bakanlığı'nın önceki gün kamuoyuna duyurduğu taklit ve tağşişli ürünler listesinde etlerinde at eti çıkan iki işletme İstanbul'da bulunuyor. Bakanlığın listeyi açıklamasının ardından Fatih ve Sarıyer'deki o iki işletmeyi gezdik.

"DENETİMDEN ÖNCE ÖZBEKLER AT GETİRDİ"

İşletmelerden biri Fatih Balat'taki Lalegül Kasabı. Mart ayında işletmedeki fermente sucuktan alınan numunede at eti tespit edilince, kasaba 28 bin TL para ceza kesildi. Çevre sakinleri kasapla ilgili ilk kez böyle bir şeyle karşılaştıklarını belirtirken, işletme sahipleri ise at etinin Özbeklerin kıyma yapılması için getirdiği etten bulaştığını iddia ederek şöyle dedi "Yetkililer iki haftada bir buraya numune almaya gelir. Denetimden önce bir Özbek, 5-6 kilo et getirdi. Bir kısmını kıyma, bir kısmını da sucuk yaptırmak istedi. Etin kemikli halinden kuzu, dana veya yabancı bir et mi anlıyoruz. Ama o et kemiksiz olduğu için anlayamadık. O gün de yetkililer o sucuktan da numune aldılar. Etin bize ait olmadığını söylememize rağmen 'Biz numunemizi alalım' dediler. O at etleri bize ait değildi. O günden beridir dışarıdan getirilen hiçbir eti kıyma çekmiyoruz. Özbek de kayıplara karıştı, bulamadık.

"SEBZEDEN DE KASAPTAN DA BULAŞMIŞ OLABİLİR"

At eti çıkan diğer işletme ise Sarıyer'deki Paşalı Kebap. Ocak ayında yapılan denetimde işletmedeki çiğ kanatlı dönerden alınan numunede at eti çıktı. İşletmenin sahipleri kendilerini şöyle savundu "İşletmemizden yılın başında iki tane örnek alındı. Biri temiz çıktı, diğerinde ise at eti çıktı. Tavukta at etinin olması mümkün değil. Tarım Bakanlığı laboratuvar incelemesinde de 'Belli bir parça at eti çıktı' denilmiyor. Sürtünme olduğu belirtiliyor. Bu sebzeden de, kasaptan da, bıçaktan da, tahtadan da bulaşmış olabilir. Tahlil sonuçlarına itiraz ettik. Bakanlık ile mahkemelik olduk. 28 bin TL'lik cezayı da daha ödemedik. Mahkeme yürütmeyi durdurma kararı aldı."