Kıyı Emniyet Müdürlüğü memur alımı yapıyor! Kıyı Emniyet Müdürlüğü personel alımı İŞKUR
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kıyı Emniyet Müdürlüğü memur alımı yapıyor! Kıyı Emniyet Müdürlüğü personel alımı İŞKUR

Kıyı Emniyet Müdürlüğü İŞKUR üzerinden büro memuru, mühendis ve deniz trafik operatörü kadrolarına toplamda 32 personel alımı yapacak. Peki, Kıyı Emniyet Müdürlüğü personel alımı başvuru şartları neler?

Kıyı Emniyet Müdürlüğü memur alımı yapıyor! Kıyı Emniyet Müdürlüğü personel alımı İŞKUR
13.08.2020 11:39 | Son Güncelleme: 13.08.2020 11:43

Kıyı Emniyet Müdürlüğü büro memuru alımı başvuruları İŞKUR'dan alınacak. 20 Büro Memuru, 2 Diğer Mühendisler ve 10 Deniz Trafik Operatörü alımı yapacak olan Kıyı Emniyet Müdürlüğü özel şartları neler? Belirlenen memur kadrolarına https://esube.iskur.gov.tr/ adresinden başvuru yapılacak.

KIYI EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI

Büro memuru (genel), diğer mühendisler , deniz trafik operatörü kadrolarına toplamda 32 personel temin edilecek. Başvuruda bulunacak adayların; iktisat, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, maliye, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, ekonometri, siyaset bilimi, uluslararası finans, ekonomi, bankacılık ve sermaye piyasası, bankacılık ve finans, muhasebe ve finansal yönetim, sigortacılık ve risk yönetimi, bankacılık, bankacılık ve finans, uluslararası ticaret, küresel ve uluslararası ilişkiler, ekonomi ve finans, bankacılık ve sigortacılık bölümlerinden mezun olması gerekiyor.

KIYI EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI...

KIYI EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bünyesine alımını yapacağı kadrolar için genel ve özel nitelikler talep edecek. Bu kapsamda adayları genel olarak 657 sayılı devlet memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikleri taşıyor olmaları gereklidir. Sonrasında ise ortak şartlar şöyledir:

İŞKUR'da ilan edilen iş gücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak

ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 60 puan almış olmak,

Analitik düşünebilen, çözüm odaklı olmak ve sorumluluk alabilmek,

MS Office programlarını bilmek.

Konusu ile ilgili mevzuatlara hakim olmak.

İlgili Haberler

OGM işçi alımı başvuruları başladı mı? OGM kaç işçi alacak, başvurular nasıl yapılır, ne zaman?
OGM işçi alımı başvuruları başladı mı? OGM kaç işçi alacak, başvurular nasıl yapılır, ne zaman?
2020 İŞKUR başvuruları başladı mı? 2020 İŞKUR TYP başvuruları ne zaman? Hangi illerde personel alımı yapılacak? TYP başvuru ekranı
2020 İŞKUR başvuruları başladı mı? 2020 İŞKUR TYP başvuruları ne zaman? Hangi illerde personel alımı yapılacak? TYP başvuru ekranı
Okullara güvenlik görevlisi alımı! Temizlik görevlisi alımı yapılacak mı? Şartlar nelerdir? MEB hangi illerde personel alımı yapacak?
Okullara güvenlik görevlisi alımı! Temizlik görevlisi alımı yapılacak mı? Şartlar nelerdir? MEB hangi illerde personel alımı yapacak?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bakan Albayrak'tan Ahmet Hakan'ın kurdaki dalgalanmayla ilgili sorusuna yanıt: Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Ekonomi
Bakan Albayrak'tan Ahmet Hakan'ın kurdaki dalgalanmayla ilgili sorusuna yanıt: Dolarla mı maaş alıyorsunuz?
Alişan'dan canlı yayında büyük gaf: Beleş mi aldın karıyı? Magazin
Alişan'dan canlı yayında büyük gaf: Beleş mi aldın karıyı?
Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu Güncel
Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu
Damla Ersubaşı'nın boşanma davası açtığı eşinden yıllar önce şiddet gördüğü ortaya çıktı Magazin
Damla Ersubaşı'nın boşanma davası açtığı eşinden yıllar önce şiddet gördüğü ortaya çıktı
Son Dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Balotelli iddialarına son noktayı koydu: Sergen Yalçın düşünmüyor Spor
Son Dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Balotelli iddialarına son noktayı koydu: Sergen Yalçın düşünmüyor
Uzmanlar altın alacakları uyardı: Dalgalanma devam edebilir Ekonomi
Uzmanlar altın alacakları uyardı: Dalgalanma devam edebilir
Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı
Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı
Yarasalar çatıya yuva yaptı, binadakiler korona korkusu yaşıyor
Yarasalar çatıya yuva yaptı, binadakiler korona korkusu yaşıyor
Son Dakika: Gaziantep'te 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar getirildi
Son Dakika: Gaziantep'te 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar getirildi
Son Dakika: Muharrem İnce 'Seçim gecesi neredeydin?' sorusunu ilk kez ayrıntılarıyla yanıtladı
Son Dakika: Muharrem İnce "Seçim gecesi neredeydin?" sorusunu ilk kez ayrıntılarıyla yanıtladı
Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüştüğü Mareşal Raşid Dostum'un üniformasındaki madalyalar dikkat çekti
Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüştüğü Mareşal Raşid Dostum'un üniformasındaki madalyalar dikkat çekti
Sağlık çalışanı, yakınlarının dokunmaya korktuğu yaşlı kadını kucağına alarak eve taşıdı
Sağlık çalışanı, yakınlarının dokunmaya korktuğu yaşlı kadını kucağına alarak eve taşıdı
8'inci kattan düşen talihsiz kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi
8'inci kattan düşen talihsiz kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi
Kopya internet sitesiyle dolandırılan gurbetçi aile, hayatlarının 'en pahalı' tatilini yaptı
Kopya internet sitesiyle dolandırılan gurbetçi aile, hayatlarının "en pahalı" tatilini yaptı
Bakan Albayrak, sosyal medyadaki 'çokomelli' paylaşımlarına gönderme yaptı
Bakan Albayrak, sosyal medyadaki "çokomelli" paylaşımlarına gönderme yaptı
Yerli otomobilin fiyatı belli oldu mu? TOGG'dan resmi açıklama geldi
Yerli otomobilin fiyatı belli oldu mu? TOGG'dan resmi açıklama geldi
Aynı restaurantı 10 gün içerisinde 3. kez taradılar
Aynı restaurantı 10 gün içerisinde 3. kez taradılar
Trump'ın duş ve sifon sıkıntısından sonra ABD'de yasa değişiyor
Trump'ın duş ve sifon sıkıntısından sonra ABD'de yasa değişiyor
Son Dakika: Parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce, başlattığı hareketin adını duyurdu
Son Dakika: Parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce, başlattığı hareketin adını duyurdu
Oyuncu İlker Kaleli, Biran Damla Yılmaz'la aşk yaşadığını ilan etti
Oyuncu İlker Kaleli, Biran Damla Yılmaz'la aşk yaşadığını ilan etti
Domatesi virüs vurdu, tonlarca mahsül kurudu
Domatesi virüs vurdu, tonlarca mahsül kurudu
Pınar Gültekin'in öldürülmesinden etkilenen İzmirli tasarımcı, yarısı siyah gelinlik yaptı
Pınar Gültekin'in öldürülmesinden etkilenen İzmirli tasarımcı, yarısı siyah gelinlik yaptı
Van'daki martı ölümleri vatandaşları tedirgin ediyor
Van'daki martı ölümleri vatandaşları tedirgin ediyor
Atalanta ile Avrupa futbolunu kasıp kavuran Gasperini'den tarihi Trabzonspor itirafı: O maç hayatımı değiştirdi
Atalanta ile Avrupa futbolunu kasıp kavuran Gasperini'den tarihi Trabzonspor itirafı: O maç hayatımı değiştirdi
Düne göre yükseliş gösteren altının gramı, 456,2 liradan işlem görüyor
Düne göre yükseliş gösteren altının gramı, 456,2 liradan işlem görüyor
Poğaça almak için fırına gitti, döndüğünde hayatının şokunu yaşadı
Poğaça almak için fırına gitti, döndüğünde hayatının şokunu yaşadı
Süper Lig'de top koşturan ünlü futbolcu herkesi uyardı: Ben ve hamile eşim koronaya yakalandık
Süper Lig'de top koşturan ünlü futbolcu herkesi uyardı: Ben ve hamile eşim koronaya yakalandık
Galatasaray, yetiştirme bedeli ödememek için Kerem Aktürkoğlu transferini henüz açıklamadı
Galatasaray, yetiştirme bedeli ödememek için Kerem Aktürkoğlu transferini henüz açıklamadı
Instagram modeli Yasmine Cecilia, kendi evinde verdiği partide darp edildi! Kanlar içinde kaldı
Instagram modeli Yasmine Cecilia, kendi evinde verdiği partide darp edildi! Kanlar içinde kaldı
Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi
Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Aleksandr Lukaşenko Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Merve Boluğur Orlando Bloom Murat Dalkılıç
Spor Can Bartu Erol Bulut Ahmet Ağaoğlu Oğulcan Çağlayan Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Adana Bakan Ağustos
Şu an buradasınız: Kıyı Emniyet Müdürlüğü memur alımı yapıyor! Kıyı Emniyet Müdürlüğü personel alımı İŞKUR - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.8.2020 11:43:28. #1.14#
title