Kıyı Emniyet Müdürlüğü memur alımı yapıyor! Kıyı Emniyet Müdürlüğü personel alımı İŞKUR Kıyı Emniyet Müdürlüğü İŞKUR üzerinden büro memuru, mühendis ve deniz trafik operatörü kadrolarına toplamda 32 personel alımı yapacak. Peki, Kıyı Emniyet Müdürlüğü personel alımı başvuru şartları neler?

Kıyı Emniyet Müdürlüğü büro memuru alımı başvuruları İŞKUR'dan alınacak. 20 Büro Memuru, 2 Diğer Mühendisler ve 10 Deniz Trafik Operatörü alımı yapacak olan Kıyı Emniyet Müdürlüğü özel şartları neler? Belirlenen memur kadrolarına https://esube.iskur.gov.tr/ adresinden başvuru yapılacak.

KIYI EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI

Büro memuru (genel), diğer mühendisler , deniz trafik operatörü kadrolarına toplamda 32 personel temin edilecek. Başvuruda bulunacak adayların; iktisat, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, maliye, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, ekonometri, siyaset bilimi, uluslararası finans, ekonomi, bankacılık ve sermaye piyasası, bankacılık ve finans, muhasebe ve finansal yönetim, sigortacılık ve risk yönetimi, bankacılık, bankacılık ve finans, uluslararası ticaret, küresel ve uluslararası ilişkiler, ekonomi ve finans, bankacılık ve sigortacılık bölümlerinden mezun olması gerekiyor.

KIYI EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI...

KIYI EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bünyesine alımını yapacağı kadrolar için genel ve özel nitelikler talep edecek. Bu kapsamda adayları genel olarak 657 sayılı devlet memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikleri taşıyor olmaları gereklidir. Sonrasında ise ortak şartlar şöyledir:

İŞKUR'da ilan edilen iş gücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak

ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 60 puan almış olmak,

Analitik düşünebilen, çözüm odaklı olmak ve sorumluluk alabilmek,

MS Office programlarını bilmek.

Konusu ile ilgili mevzuatlara hakim olmak.