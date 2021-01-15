"Kıtır kabak tatlısı" ile 10 ülkede mutfaklara girdi

Aydın'da, devletten aldığı destekle işletmesini büyüten girişimci, "kıtır kabak" adını verdiği tatlıyı 10 ülkeye satıyor.

ASTİM Organize Sanayi Bölgesi'nde 120 metrekarelik dükkanda kabak tatlısı üretimi yapan Arif Barutçu, 2014'te ürün yelpazesini genişletmek amacıyla Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna (TKDK) başvurdu.

Gerekli şartları sağlayan Barutçu'ya TKDK tarafından 580 bin lira hibe verildi.

Aldığı destekle 1850 metrekarelik yeni bir işletme kuran ve zamanla işlerini büyüten Barutçu, yılda 400 ton kabağın işlendiği tesiste çoğunluğu kadın 12 kişiye de istihdam sağladı.

"Aydın yöresel yaprak" çeşidiyle girdiği piyasada kabaktan 5 farklı tatlı yapan Barutçu, normale göre daha kıtır olan kabak tatlısını üretmeye başladı.

Bu ürünle başta Almanya ve İngiltere olmak üzere 10 ülkeye ihracat yapan Barutçu, buralara yıllık 50 ton ürün gönderiyor.

"Dünya sofralarını şenlendireceğiz

Barutçu, AA muhabirine, uzun yıllar, bölgede yetişen kabaklardan tatlı yaptığını söyledi.

Tarladan toplanan kabakların her birinin ortalama 40 kilogram ağırlığında olduğunu belirten Barutçu, "Küçük bir iş yerinde kendi yağımızla kavrulurken TKDK'nin sağladığı olanaklar karşımıza çıktı. Devletin verdiği destek çok önemliydi. İş yerimizin geliştirilmesi konusunda maddi anlamda çok büyük katkısı oldu. O destek olmasaydı üretim kapasitesini artıramazdık. Şu anda Avrupa standartlarına uygun bir tesisimiz var. Burada hijyen kuralları da üst seviyede." diye konuştu.

Tesisi büyüttükten sonra ürün yelpazesini de genişlettiklerini dile getiren Barutçu, bu dönemde "kıtır kabak tatlısı" ile ön plana çıkmaya başladıklarını anlattı.

Özellikle gençlerden güzel geri dönüşler aldıklarını ifade eden Barutçu, "İç piyasada belirli bir yere geldik ama bizi heyecanlandıran dış pazar oldu. Kıtır kabak tatlısı Almanya ve İngiltere'de çok güzel bir trend yakaladı. ABD, Suudi Arabistan, Belçika, Irak, İran, Suriye, Libya, Ürdün'e ürün gönderiyoruz. Yıllık 50 tonun üzerinde ihracat yapıyoruz. İnşallah bu rakamı daha da artırmayı hedefliyoruz. İnşallah ürettiğimiz bal kabağı tatlılarıyla bütün dünyanın sofralarını şenlendireceğiz." dedi.

İşlerin yoğunluğuna göre çalışan sayısının arttığını belirten Barutçu, işletmede doğal ürünler kullandıklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun