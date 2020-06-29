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Kısa çalışma ödeneği nedir, şartları neler? İşte merak edilenler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından, kısa çalışma ödeneği uygulamasının 1 ay daha uzatıldığını açıkladı. Erdoğan'ın açıklamasının ardından "Kısa çalışma ödeneği nedir?", "Kısa çalışma ödeneği şartları neler?" soruları internette en çok aratılanlar arasında yer aldı. İşte kısa çalışma ödeneğine dair merak edilenler.

Kısa çalışma ödeneği nedir, şartları neler? İşte merak edilenler
29.06.2020 19:11 | Son Güncelleme: 29.06.2020 19:17

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Türkiye'nin koronavirüs salgınıyla mücadelesi ve alınan yeni kararları açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında uygulanan kısa çalışma ödeneğinin bir ay daha uzatıldığı müjdesini verdi. Erdoğan'ın söz konusu açıklamasının ardından"Kısa çalışma ödeneği nedir?", "Kısa çalışma ödeneği şartları neler?" ve "Kısa çalışma ödeneği şartları neler?" soruları google'da en çok aratılanlar arasında yer aldı.

İşte kısa çalışma ödeneğine dair merak edilenler:

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?

Kısa çalışma ödeneği, iş yerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde çalışılmayan süreler için, işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın beşinde ödenir. Ödemeler PTT Bank aracılığı ile yapılmaktadır. ... Kısa çalışma ödeneğinin süresi üç ayı aşmamak kaydıyla kısa çalışma süresi kadardır.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ŞARTLARI NELERDİR?

Kısa çalışma ödeneğini hak edebilmek için asgari 450 gün prim yatırılmış olması ve son 60 gün içinde kesintisiz olarak prim ödemesinin yapılmış olması gerekiyor. Kısa çalışma ödeneği başvurularında işverinin çalışanlarla ilgili beyanı esas olacak.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NASIL ALINIR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un da belirtiği üzere, 29 Haziran'dan itibaren ödemelerine başlanan kısa çalışma maaşı ve işsizlik ödeneği ödeme işlemleri 3 Temmuz'da son bulacak. Ödemelere-Devlet üzerinden Kısa Çalışma Ödeneği sorgulama işlemi gerçekleştirilirken, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağı açıklandı.

Kısa çalışma ödeneği nedir, şartları neler? İşte merak edilenler

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE KADAR?

Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son oniki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60'ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150'sini geçemez.Kısa çalışma ödeneği, işyerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde çalışılmayan süreler için, işçinin kendisine ve aylık olarak ödenir.

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