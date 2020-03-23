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Koronavirüs, Marmara, Türkiye, Ekonomi

"Kısa Çalışma Ödeneği de çok iyi anlaşılmalı"

Koronavirüs etkisini azaltmak amacıyla devreye alınan Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvurular bugün başladı.

23.03.2020 14:51 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:51

Koronavirüs etkisini azaltmak amacıyla devreye alınan Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvurular bugün başladı. İstihdamın korunması amacıyla devreye alınan ödeneğin iyi anlaşılması gerektiği vurgulanıyor.

Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) Güney Marmara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Barış Gül, koronavirus salgınının iş hayatına etkileri ve Kısa Çalışma Ödeneği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Dünyayı etkisi altına alına koronavirüs salgını sebebiyle alınan tedbirler neticesinde salgından olumsuz yönde etkilenen işletmeler için uygulamaya sokulan Kısa Çalışma Ödeneği ile ilgili bilgi veren Barış Gül, "İşverenler de işyerlerinin geleceğini güvence altına almak için kısa çalışma ödeneğinden faydalanabilirler. Firmalar, eğer işlerinde daralma yaşarsa İŞKUR aracılığıyla Kısa Çalışma Ödeneğine başvurabilirler. Ama esnek çalışma ve uzaktan çalışma gibi değişik çalışma modellerini de gözden geçirsinler. Bu yöntemler de doğru yönetilirse verimi yukarılara çekiyor. Şirketler sadece bugünü değil geleceği ve ülkemizi de düşünerek önlemlerini almalı ve bunları tavizsiz bir şekilde uygulamalı" dedi.

Kısa Çalışma Ödeneği başvurularının 23 Mart itibariyle başladığını ifade eden Gül, "İstihdamın korunması amacıyla yürürlüğe sokulan bu uygulama, işletmelere bir nebze nefes aldırabilir. Fakat Kısa Çalışma Ödeneği de çok iyi anlaşılmalı. Kötüye kullanılmamalı. İşletmeler öncelikle çalışma şekillerini gözden geçirmeli, uygulanabilir meslekler için evden çalışma modelini değerlendirmeli. Sonrasında var ise yıllık izinler devreye sokulmalı. Kısa çalışma, sonrasında değerlendirmeye alınabilir" diye konuştu.

"Sert bir şekilde etkilenebilirler"

Salgının yaygınlaşmasını engellemenin en büyük hedef olduğunu ifade eden Gül, "Bizim şu an önümüze kısa hedefler koymamız lazım. Önceliğimiz bu salgını yayınlaştırmamak. Bugünü düşünmeden geleceği kurgulamamız, mümkün olduğunca da önlemlerimizi almamız lazım. İşyerleri önlemlerini almazsa ya da alınan önlemlere uymazsa sert bir şekilde etkilenebilirler" diye konuştu.

İşyerinizde COVİD 19 bulgusu olan biri çıkarsa

Firmalarda olası bir Koronavirüs vakasında yapılması gerekenlere de değinen Gül, işverenin hem kanunen hem de işin devamlılığını sağlama adına çalışanının sağlığını gözetmek durumunda olduğunu vurguladı. Gül sözlerini şöyle tamamladı: "Firmalar öncelikle, Koronavirüs hakkında, çalışanlarına bir hekim ve uzman aracılığıyla bilgilendirme yapmalı. Bu amaçla bilgi notları hazırlanmalı, çalışanlara fiziki veya elektronik yöntemlerle ulaştırılmalı, duyurular ve broşürler işyerlerinde ilan edilmelidir. Eğer firmada COVID 19 bulgusu olan biri çıkarsa, öncelikle İl Sağlık Müdürlüğü'ne haber verilmelidir." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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